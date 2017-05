A török sztárcsapat – ugyanúgy, mint a három héttel ezelőtti BL négyes döntőben – hazai riválisát, a tavalyi győztes Eczacibasi VitrA Istanbult verte az elődöntőben, majd a fináléban friss brazil bajnok riválisa ellen is magabiztos játékot mutatott be, és szettveszteség nélkül diadalmaskodott. A harmadik helyet a svájci Voléro Zürich szerezte meg, miután a bronzmérkőzésen nagy csatában, öt játszmában nyert az Eczacibasi ellen.

A hatnapos torna legértékesebb játékosának a kínai olimpiai bajnok Csu Tinget választották, aki az aranymeccsen 19 pontot szerzett – az ütőjátékos ugyanezt a címet az idei BL négyes döntőjében is megkapta. A Vakifbank 2013-ban egyszer már megnyerte a klub-vb-t, a döntőben akkor is a Rexona-Sesc Rio csapatát győzték le.