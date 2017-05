A playoffban egy időben játszott utolsó három mérkőzés előtt a FC Viitorul, az FCSB és a Dinamo is esélyes volt a cím elnyerésére. Az FCSB 3–0 arányban győzte le a Craiova csapatát, illetve az FC Viitorul is begyűjtötte a három pontot a kolozsváriak ellen, így a bajnokságot azonos pontszámmal zárták, viszont a győztesnek járó trófeát a konstancai csapat vehette át, mert a rájátszásban jobb volt a fővárosiak elleni mérlege: az FCSB elleni mérkőzések egyikén győzött, a másikon pedig döntetlent ért el. A Hagi által 2009-ben alapított együttes első helye azért is szenzációs, mert a mezőnyben az újdonsült bajnokcsapatnak van a legfiatalabb kerete, a többnyire saját nevelésű labdarúgók átlagéletkora 22,2 év.

Eredmények: * playoff: Dinamo–Astra 1–1 (gólszerzők: Nemec 40., illetve Ioniţă 32.), FCSB–Craiova 3–0 (gsz.: Alibec 18., 42., Jakolis 44.), Viitorul–Kolozsvári CFR 1–0 (gsz.: Iancu 65. – tizenegyesből) * playout: Medgyesi Gázmetán–FC Voluntari 4–1 (gsz.: Eric 51., 61., Buziuc 55., 83., illetve Buzean 68. – öngól), Temesvári Poli–Jászvásár 1–1 (gsz.: Fucek 48., illetve Böle 42.). A Marosvásárhelyi ASA–FC Botoşani mérkőzést ma 18 órától, a Pandurii–Chiajna találkozót ma 20.30-tól rendezik.

A rangsor:

1. FCSB 6 2 2 15–7 44

2. Viitorul 5 3 2 12–8 44

3. Dinamo 5 4 1 15–8 40

4. CFR 3 2 5 8–14 33

5. Craiova 2 3 5 8–14 31

6. Astra 1 2 7 10–17 27

A bajnokcsapat és a második helyezett is a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörébe kvalifikál. (miska)