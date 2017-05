Az Aradi UTA 6–0 arányú győzelmet aratott a rangsor 14. helyén álló Clinceni vendégeként, így továbbra is őrzi második helyét, egy ponttal megelőzve a Sepsi OSK csapatát, amely a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játék nélkül gyűjtötte be a három pontot, hiszen a Râmnicu Vâlcea még a visszavágó-sorozat kezdete előtt visszalépett.

A Laurenţiu Roşu edzette aradiak a 79. perctől emberelőnyben játszottak, a mérkőzés utolsó 8 percében pedig három gólt jegyeztek. Adrian Petre Tabarcea mesterhármast szerzett, amivel már 26 találatnál jár a bajnokságban, ezzel pedig a góllövőlista második helyére lépett. Az éllovas Bukaresti Juventus hátrányból fordítva győzött a Chindia Târgovişte ellen, a fővárosiak győztes gólját Bogdan Remus Chipirliu lőtte. A Mioveni gól nélküli döntetlent játszott a Brassói FC otthonában, míg Afumaţi 6–0-ra diadalmaskodott hazai pályán a Foresta Suceava ellen.

Mivel a piros-fehérek hétvégén szabadnaposak voltak, szombaton barátságos mérkőzést játszottak a IV. ligás Bardoc csapatával a bardoci sportpályán, ahol a vendégek győztek 12–0 arányban. A Valentin Suciu által irányított csapat a Fejér, Chiş, Răduţoiu, Mitra, Dumbravă, Minciună, Jakab, Greu, Tofan, Iovu, Bujor kezdő tizeneggyel lépett pályára, illetve játéklehetőséget kapott még Thiaw, Ene és Olteanu. Az első félidőben már hat gólt szereztek a szentgyörgyiek: Sandu Iovu háromszor, Vlad Bujor kétszer, Jakab Róbert pedig egyszer talált be. A második játékrészben is hatszor volt eredményes a jobb játékerőt képviselő alakulat, ezúttal pedig Issa Thiaw, Florin Dumbravă, Andrei Tofan, Daniel Ene is feliratkozott a gólszerzők listájára, valamint Iovu újabb két találatot jegyzett.

A Sepsi OSK a 35. fordulóban a pénzügyi gondokkal küszködő, 11. helyen álló Foresta Suceava vendége lesz, vagyis a piros-fehérek szombaton 11.30-tól az Areni Stadionban lépnek pályára. Az összecsapásra a Székely Légió ezúttal is elkíséri a csapatot, illetve szurkolói buszt indítanak 4.30-kor az MSC Stadion elől. Az érdeklődők Zágoni Csongornál a 0742 821 500-as telefonszámon jelentkezhetnek. Az utazás ára 15 lej.

Eredmények: Brassói FC–Mioveni 0–0, Bukaresti Juventus–Chindia Târgovişte 2–1 (gólszerzők: Zaharia 62., Chipirliu 78., illetve Cherchez 32.), Nagyváradi Esthajnalcsillag–Brăilai Egyesülés 4–1 (gsz.: Matei 20., 55., Roşu 58., Codoban 68., illetve Puşcaşu 77.), Afumaţi–Foresta Suceava 6–0 (gsz.: Olariu 4., Vlada 9. – tizenegyesből, 39., Costache 23., Vasile 43., Mitu 89.), Sepsi OSK–Râmnicu Vâlcea 3–0 (hivatalból), Călăraşi–Baloteşti 2–1 (gsz.: Danciu 12., Kanda 18., illetve Niculae 75.), Tatrangi Egyesülés–Temesvári Politehnica 0–3 (hivatalból), Clinceni–Aradi UTA 0–6 (gsz.: Petre 20., 74., 76., Curtuiuş 82., Burlă 84., Stahl), Resicabánya és a Szatmárnémeti Olimpia állt.

A rangsor:

1. Juventus 23 3 4 63–17 72

2. Arad 19 5 7 58–28 62

3. Sepsi OSK 18 7 5 53–26 61

4. Mioveni 17 7 7 48–24 58

5. Brassó 15 10 6 47–30 55

6. Târgovişte 16 3 11 50–32 51

7. Călăraşi 13 8 10 43–39 47

8. Brăila 14 4 12 36–38 46

9. Szatmárn. 13 6 11 39–33 45

10. Afumaţi 13 5 12 41–31 44

11. Suceava 12 5 13 46–53 41

12. Nagyvárad 12 4 15 42–35 40

13. Temesvár 10 7 14 44–51 37

14. Clinceni 10 4 17 42–66 34

15. Baloteşti 8 6 16 35–52 30

16. Resicab. 6 3 21 32–65 21

17. Rm. Vâlcea 4 6 20 16–58 18

18. Tatrang 2 5 24 15–72 1

A 35. forduló mérkőzései: l pénteken Chindia Târgovişte–Szatmárnémeti Olimpia (15.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1) l szombaton Brassói FC–Clinceni, Baloteşti–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Râmnicu Vâlcea–Bukaresti Juventus 0–3 (hivatalból), Brăilai Egye­sülés–Afumaţi, Resicabánya–Nagyváradi Esthajnalcsillag, Foresta Suceava–Sepsi OSK (11.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1) l vasárnap Temesvári Politehnica–Aradi UTA (19 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1), Mioveni és Călăraşi szabadnapos. (miska)