Az elmúlt 14 évben – vagyis azóta, hogy a Concorde-ot kivonták a forgalomból – többször is felmerült, hogy ismét szuperszonikus gépeket kellene építeni a polgári légi közlekedés számára. Az indok egyszerű: jóval gyorsabban lehetne a különböző távolságokat megtenni, mint a jelenlegi járatokkal. Az elmúlt években a NASA és az Airbus is azon dolgozott, hogy ismét ilyen gépek szállítsák az utasokat, könnyen lehet, hogy a show-t egy startup cég lopja majd el. A Boom – amely mögött Sir Richard Branson, a brit Virgin Atlantic légitársaság többségi tulajdonjogát birtokló Virgin Group alapítója áll – tavaly novemberben mutatta be annak az utasszállító gépnek a terveit, ami a világ leggyorsabb ilyen légi járműve lenne. Mostanra azonban nemcsak a tervek vannak meg, már szélcsatornában is tesztelik a gépet.

Az XB-1 a tervek szerint 55 utast tudna szállítani, a London–New York távolságot pedig kevesebb mint 3 és fél óra alatt teljesítené a járat. Mindez igen jól hangzik, főleg úgy, hogy a világrekordot tartó Concorde ugyanezt az utat 1996-ban 2 óra 52 perc 59 másodperc alatt tette meg.

A repülőgépet szénszálas anyagok felhasználásával építenék meg, hogy strapabíró, ugyanakkor könnyű is legyen. A legmodernebb hajtóműveknek köszönhetően a gép nemcsak gyors, de halk is lesz, utazni pedig annyiért lehet majd vele, mintha egy business classra váltanánk jegyet.

A tervek szerint 2023-ban szállhat fel az első ilyen gép.