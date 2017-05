Matthias Müller, a német konszern elnöke az osztrák rádiónak adott nyilatkozatában közölte, a gázmeghajtású járművek fejlesztésében a VW együttműködik az amerikai Exxon Mobillal és az orosz Gazprommal is. „Újfajta egyéni megoldásokon gondolkodunk, amelyek hasznosak lehetnek a 10–20 évig tartó átmeneti időszakban” – mondta Müller. A teljes VW-flotta károsanyag-kibocsátását főként elektromos autókkal akarják mérsékelni, a német óriás a következő négy évben négy villanyautó modellt is piacra dob. A VW előtt a japán Honda is próbálkozott földgázzal hajtott autókkal, a gyártó a Civic GX-szel mutatkozott be. A töltőinfrastruktúra hiányában azonban a Honda végül feladta a kísérletezést.