Restaurált falképek átadása A sepsikilyéni unitárius műemlék templomban a Szent László-legenda jelenetsorának restaurálása nemrégiben fejeződött be a Teleki László Alapítvány koordinálásában, a külhoni magyar műemlékek felújítását segítő Rómer Flóris Terv keretében. A 13. századi templom gótikus falképei a hajó külső és belső falain láthatóak.



A műemlék átfogó helyreállításának részeként a falképeket konzerválták, esztétikai kiegészítésük, restaurálásuk azonban csak most valósulhatott meg. A képek helyreállítását a marosvásárhelyi Apsis Kft., Kiss Loránd falkép-restaurátor végezte. A falképek ünnepélyes átadása ma 17 órától lesz. Köszöntőt mond Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, dr. Hanvay Dávid, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság, Kulturális Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője, dr. Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója. A templom és a falképek helyreállításáról előadást tart Jánó Mihály művészettörténész és Kiss Lóránd falkép-restaurátor. Az ünnepség részeként fellép Szakács László színművész és a Codex Régizene Együttes. Műsoron: Mint a szép híves patakra, Genfi zsoltárok Szenci Molnár Albert szövegeivel és Claude Goudimel harmóniáival. Sepsiszentgyörgyről a városi autóbuszjárat 16 órakor indul a törvényszék elől.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 11 órától a kamarateremben Đorđe Lebović: Az ezredik éjszaka (rendező: Zakariás Zalán), csütörtökön 19 órától a kamarateremben Igor Bauer­sima: norway.today (rendező: Kövesdy István) előadását játssza.



Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Benedek Elek: A só című előadását május 17–19. között 10 és 12 órától a Tamási Áron Színház nagytermében játssza (színpadra épített nézőtérrel); rendező: Nagy-Kopeczky Kálmán. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámra várják. Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a Tamási Áron Színház előcsarnokában 7 lejért. Szervezett csoportok esetén a kísérő pedagógusok belépése ingyenes.



Zene

A XIV. BIKFALVI RENESZÁNSZ ZENEI NAPOK nyitó hangversenye a Bikkmakk Kulturális Egyesület szervezésében ma 19 órakor kezdődik az iskola udvarán. Fellép a Gyűszűvirág Régizene-együttes, a Mikó Consort és a Canticum énekegyüttes. Művészeti irányítók: Sebestyén Lajos, Szántó-Dombora Anna és Sebestyén-Lázár Enikő.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi MAI programja: a Magyar filmtörténeti sorozatban az 1931-ben készült Hyppolit, a lakáj című első magyar hangosfilmet ma 18 órától vetítik; A galaxis őrzői 2. (amerikai sci-fi-akciófilm, 137 perc) 18-tól; Arthur király: A kard legendája (amerikai–ausztrál kalandfilm, akció, 126 perc) 20-tól; Alien: Covenant (amerikai horror, sci-fi, thriller, 122 perc) 20.45-től; A kör (amerikai dráma, 110 perc) 21.30-tól.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Köpecen, 18–20 óráig Felsőrákoson a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is.



Könyvtári rendezvények

E’MESE VÁR. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban csütörtökön 16–17 óráig tartják az E’mese vár játékprogram II. fordulóját, amelyet az Egri Bródy Sándor Könyvtártól vettek át. MESEKLUB. Ugyanott csütörtökön Meseklub: 14–15 óráig óvodásoknak, 16–17 óráig I–IV. osztályosoknak. Téma: Hőlégballonnal Meseországba.



Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia hittantermében ma 18.30-tól, az esti szentmise után Homa Ildikó szociális testvér, klinikai pszichológus előadást tart Egész(ség) a betegségben címmel, majd bemutatják a Veled vagyok mindennap című könyvét, amely útitárs a betegségben.



Megjelent

A májusi Székelyföld fő témája a kollektivizálás. A tartalomból: Ágh István, Ferenczes István, Karácsonyi Zsolt, Láng Orsolya versei mellett Vári Attila, Káli Király István prózáját közli a kulturális folyóirat. Oláh-Gál Elvira a csíktaplocai Lázár Pállal beszélgetett. Olvashatunk a székelyföldi kollektivizálásról, a kollektivizálásellenes megmozdulásokról 1950 őszén Háromszék megyében, meg arról is, miként ábrázolta az ötvenes évek erdélyi magyar irodalma a kollektivizálást. Az Aranyág rovatban Keszeg Vilmos a zsurnalisztikai nézőpontokról írt, és Székely Ferenc beszélgetett a 60 éves Keszeg Vilmos néprajzkutatóval. A Szemlében Borcsa János Fodor Sándor novellisztikájáról, Adorjáni Anna Láng Orsolya könyvéről írt recenziót. Tamási Áron Válogatott novellák című kötetét Burus Endre ajánlja.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben péntekig naponta 8–16 óráig; ma Kovásznán 8–10 óráig a Testvériség, Ady Endre, Híd, Esthajnalcsillag, József Attila, Ştefan cel Mare (12) utcában, 10–12 óráig a Barátság (1–6), Ştefan cel Mare, Butykák, Havadtőy Sándor utcában, 12–13 óráig a Petőfi Sándor, Plevna, Fonoda, Nyír, Cserépgyár, Tégla, Kós Károly utcában, 13–14 óráig a Mihai Eminescu (98), Cuza Vodă, Medve, Malom, Pásztor, Kőbánya utcában, 14–16 óráig a Fenyő Szállodában; Előpatakon csütörtökön 9–16 óráig, Hetében csütörtökön 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától a Parittya Egyesület tagjai várnak minden humorkedvelő személyt, akik bemutathatják, felolvashatják humoros írásaikat.

EZÜST AKADÉMIA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében május 18-án 16.30 órától dr. Tapodi Zsuzsa előadást tart Mi az olvasás jövője? címmel. Regisztráció szükséges.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30-tól nemezkészítő tanfolyam fiataloknak, felnőtteknek.

CSEREBERE KLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebere Klubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondi­aerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

TALÁLTAK egy női biciklit szombaton a Zöld Péter utcában. Érdeklődni a szerkesztőség titkárságán lehet naponta 9–15 óráig.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega az érdekeltek tudomására hozza, hogy Sepsiszentgyörgyön a központi piacon naponta – szombat és hétfő kivételével – 9 és 11 óra között Zoltán Sándor gombaszakértő a fogyasztásra gyűjtött gombákat ellenőrzi és tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.