„Ez a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy Olaszország most már a szakmai tudást exportálja. Nem nálunk van a bölcsek köve, de jelentős hozzájárulást tudunk nyújtani a világ futballjához” – mondta a hétfői budapesti sajtótájékoztatón Marco Schembri, a tábort szervező cég ügyvezetője, aki emlékeztetett az olasz edzők, így Claudio Ranieri, Antonio Conte, Marcelo Lippi vagy éppen Carlo Ancelotti külföldi sikereire. Elárulta: június 26. és 30. között az UTE Szilágyi úti Sportcentrumában lesz a tábor, amelyre egy egész delegáció érkezik Olaszországból, köztük Salvatore Schillaci, az 1990-es világbajnokság gólkirálya.

„Hihetetlen élményben lesz részük a gyerekeknek. Ha a családokba, gyerekekbe fektetünk, az mindig megtérül” – jelentette ki egy másik vb-gólkirály, az 1982-es torna legeredményesebb játékosa, Paolo Rossi, a tábor fővédnöke. A korábbi legendás játékos kifejtette, Olaszországban nem csupán egy játék a futball, hanem a kultúra szerves része, amelynek a gazdasághoz is jelentős a hozzájárulása, mert az ötödik legnagyobb iparág. Rossi elárulta, nagyon szerencsés helyzetben van, hogy nemcsak megélheti a futballt, hanem taníthatja is, ráadásul inkább gyerekekkel szeret foglalkozni, mint profikkal.