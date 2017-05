Szabó Annamária Jászvásáron végezte a textilmérnöki egyetemet 1989-ben, majd házassága révén került Kézdivásárhelyre, és ezzel máris részesévé vált vidékünk meghatározó ipara, a nadrággyártás történetének. Pályáját oktatómérnökként kezdte a Gábor Áron Szakképző Líceumban, majd onnan az esztelneki RHM Pants nadrággyárhoz került, ahol 2000-ig dolgozott.

Bevallása szerint Esztelnek jelentette számára az igazi iskolát. Az egyetemi évek elméleti tudással ruházták fel, de a szakmáját igazán a nadrággyárban tanulta meg. Kezdő fiatal mérnökként egy frissen indult, német rendszerű termelőegység ideális közeg volt annak elsajátítására az alapoktól kezdve a globális termelésmenedzsmentig. 1997-től 2000-ig termelési igazgatóként dolgozott.



Saját úton

Ekkor, 35 évesen eljött Esztelnekről, újabb kihívások elé nézve. AMS Consulting Kft. néven saját vállalkozást indított. Egy évig a Secuiana Rt.-nél egyszerű technikusi tisztséget töltött be, s elkezdett a német Canda International OHG számára a bérmunka teljes körű (szakmai és logisztikai) ügyintézésére szakosodott szervezetet építeni. 2004-ben, amikor már a cég működése országos szintű lett, a Canda International OHG felvásárolta az AMS Consultingot. 2004-től 2008 végéig Kézdivásárhelyről intézte 16–20 személyes csapattal a Canda International OHG romániai lohn termelését szakmai, logisztikai és üzleti szempontból. Ez évi 2–3 millió termék ügyintézését jelentette szerte az egész országban.

A Canda 2008 végén, a gazdasági válság okozta piackarcsúsítások következtében beszüntette romániai tevékenységét, de Annamária kapcsolata a német céggel továbbra is megmaradt. Újra magánvállalkozó lett, új céget alapított, és folytatta a szakmai és menedzsment-tanácsadói munkát. Fő kliense továbbra is egykori alkalmazója volt, de szolgáltatásaira ezután más kelet-európai országokban és Távol-Keleten is igényt tartottak. Kivételes lehetőség volt ez a pár év a globális tömegtermelés dimenzióinak megér­tésére.

2010-ben egy Bodzavásáron tevékenykedő olasz vállalkozóval indított magas minőségű, kis szériás nadrággyártó termelési vonalat a kézdivásárhelyi EL-CO Rt.-től bérelt csarnokban, amely szűk két év elteltével nyolcvan alkalmazottal dolgozott már. Ebből a vállalkozásból személyes okok miatt három év után kivált. A cég még három évig működött, majd utána lezárta kézdivásárhelyi tevékenységét.



A szakmai tapasztalat hozadékai

Sokféle hozadéka tud lenni az ipari tömegtermelés terén szerzett közel negyedszázados szakmai tapasztalatnak. Annamária esetében egyre erősítette az érdeklődést a saját értékek, az ökológiai megfontolások, az egyedi, személyre szabott termékek iránt, egy alakuló, folytonosan erősödő, tudatos vásárlóréteg irányában. Egy sokkal intimebb, személyesebb és fair-trade (méltányos kereskedelem – a szerk. megj.) típusú beszállítói lánc irányában. Így érlelődött a Marikó márka.

Keresve autentikus értékeinket, amelyek díszíteni tudnak egy mai modern terméket is, keresve a helyi nyersanyagokat, azt a gyártási modellt, amely közvetlen kapcsolatban marad a vásárlóval. Keresve azt a vásárlót, aki egy új típusú minőségre vágyik. Ami személyesen a vásárló szükségleteinek szól, ami időtálló, ami nem terheli a környezetet és az egészséget. Talán előbb született meg a Marikó márka fent leírt értéktartalma, mint maga a termék – fogalmazott az alkotó. Az, hogy mi legyen az a termék, amely megtestesíti ezeket a megfogalmazott értékeket, később született meg egy barát javaslata alapján. Így lett táska a Marikó. Egy geometrikusabb forma, amely jól harmonizál különböző népművészeti dekorációkkal, természetes anyagokkal, a modern, urbánus életmódot kiszolgáló funkcionalitással.



Akinek szól

A Marikó egy alternatív, természetet és autentikus értékeket szerető rétegnek szól. A vállalkozás sikerének első feltétele megtalálni a Marikó vásárlóit és velük kapcsolatot építeni ki. Ez történik most. Felépült a webshop (www.mariko.design), ahol kellemes elidőzni az érdeklődőknek. Szép fotókkal és szórakoztató szövegekkel várják a látogatókat. És lassan épülnek a kapcsolatok a hasonló értékű üzletekkel, butikokkal. A Marikó táska megtalálható Brassóban a sétálóutcában a Pebs Concept Store-ban, a Bálványos Resort üzletében, Szovátán, és épülnek a további kapcso­latok.

A vállalkozás ezen formálódó szakaszában Annamária bedolgozó munkatársakat foglalkoztat. Ez a csiszolódás, a megfelelő munkatársak, partnerek megtalálása a második, de ugyanolyan fontos feltétele a sikernek. Fiatalos, dinamikus üzenethez fiatal, dinamikus munkatársakra van szükség. Több próbálkozás után lassan körvonalazódnak azok a kapcsolatok, amelyekre hosszú távon számítani lehet. Nem vonzó a fiataloknak az a sikerperspektíva, amelyet hosszú és kemény munka előz meg. A manufakturális termelés hatékony szintjének kialakításához kétségtelenül beruházásra is szükség lesz abban a pillanatban, amikor a piacon megfelelő nagyságú szükséglet alakul ki. Ezt Annamária a jövő évre számítja. E szakaszban mindenképpen szükség lesz a tőkebevonásra. Akár pályázat, akár befektető formájában. Mindez Kézdivásárhelyen, egy garázsműhelyben érlelődik.