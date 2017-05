A út leg­rosszabb szakasza Papolc és Csomakőrös között, a Csahoj nevű részen található. Nemcsak az aszfalt rongálódott meg, a gödrök már az út alapjába is belevágtak. Mély kráterek tátonganak néhol az út teljes szélességében, nem lehet úgy elhaladni, hogy az autó valamelyik kereke bele ne huppanjon.

Papolc felől haladva még csak figyelmeztető táblákat sem állított az út gondnoka, bizonyára úgy vélik, az autóvezetők tudják, mi vár rájuk, elővigyázatosan közlekednek.

De mi van akkor, ha idegen autós téved ide? Valószínű erre (is) gondoltak azok, akik – civil kezdeményezésként – a leg­rosszabb rész előtt rikító festékkel írták az útra: GÖDÖR.

A polgári felelősségvállalás jó példája, de egyben fricska is az útkezelő orrára: nem engedhető meg, hogy egy országút ilyen állapotba jusson, s az autósok csak a veszélyek vállalásával utazhassanak a vidéken.