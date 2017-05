Következő írásunk

Ha nem készült volna fénykép róla, és ha a tegnap készített fotók pár óra alatt nem járták volna be a világhálót, egyszóval ha nem látnánk, talán el sem hinnénk: tegnaptól háromnyelvű helységnévtábla köszönti a Kolozsvárra utazókat. Hogy ezeket egyelőre csak a város Nagyvárad felőli bejáratánál helyezték ki, illetve hogy afféle csatolt áruként a román, a magyar és a német mellé a Napoca megnevezést legitimálni hivatott latin felirat is került, mindettől egyelőre tekintsünk el, még ha ez utóbbi korántsem jelentéktelen. S bár alapvetően szomorú, hogy 2017-ben a normalitást ünnepelnünk kell, most mégis örüljünk, mert van okunk rá.