Zene

SZIMFONIKUS HANGVERSENY. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében szombaton 19 órától a kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia tart koncertet. Műsoron: W. A. Mozart: D-dúr divertimento, K 136., Kis éji zene, KV 525; Antonin Dvořak: E-dúr szerenád vonószenekarra, op. 22. A hangversenybérletek érvényesek. A jegyek ára 25 és 12 lej, kaphatóak a városi kulturális szervezőirodában és a

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 19 órától a kamarateremben Igor Bauersima: norway.today (rendező: Kövesdy István) előadást játssza.



Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Benedek Elek A só című előadását ma és pénteken 10 és 12 órától a Tamási Áron Színház nagytermében (színpadra épített nézőtérrel) játssza; rendező: Nagy-Kopeczky Kálmán. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámra várják.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: Csápi – Az óceán hőse (spanyol családi animációs film, 92 perc) 18.15-től; Ricsi, a gólya (luxemburgi–belga–német–norvég–amerikai családi animációs film, 85 perc) 18.30-tól; Marina Abramovic – A távolság, ami összeköt (brazil dokumentumfilm, 86 perc) 20-tól; Arthur király: A kard legendája (amerikai–ausztrál kalandfilm, akció, 126 perc) 21.30-tól.



Rádió

SEPSI RÁDIÓ. Ma 22 órától a budapesti Hit Rádió Igeidő műsora a Sepsi Rádióban. Vendég: Surjányi Csaba lelkész, téma: vádlás és kárhoztatás.



Kiállítás

Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház galériájában május 19-én, pénteken 18 órától megnyitják Koszta Ervin képzőművész egyéni, Időutazás című kiállítását, amelyet Beke Ernő helytörténész méltat. A belépés díjtalan.



Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Ébredj, hazám, nemzetem – előadás; fellépők: Wesselényi Miklós és a Gyöngyharmat kórus, a kisbaconi református bibliakör tagjai, a Transylmania zenekar, Lázár Norbert és Oláh József. 19.48 Konfirmandus mozgótábor előzetes, a hitértés és hitélmény elmélyítése. 20.10 A miklósvári Kálnoky-kastély felújítását és az Erdélyi Élet Múzeuma megnyitását egész napos rendezvénysorozattal ünnepelte a Kálnoky Alapítvány. 20.30 Székely hagyományok – dokumentumfilm. Erdély András riporter és Vargyasi Levente vágó/operatőr beszél a filmről. A televízió adásai awww.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.



Iskolabörze

Ma 10 órától Sepsiszentgyörgy főterén második alkalommal szervezik meg a város középiskoláinak bemutatkozó vásárát, amelyen az induló IX. osztályokról, az elméleti és gyakorlati oktatásról, az iskolában működő közösségi programokról, csoportos tevékenységekről tájékozódhatnak az érdeklődők. A standoknál diákok és tanárok válaszolnak a kérdésekre, és gyakorlati bemutatókkal is reklámozzák iskoláikat.



Pályázati felhívás

Az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület idén is meghirdeti pályázatát az Ignácz Rózsa irodalomalkotói és prózamondó versenyre V–VIII., IX–XII. osztályosok, valamint felnőttek korosztályának. Az alkotói verseny hívó szava: játék. Minden versenyző egy művel pályázhat. Az irodalmi alkotás terjedelme (függetlenül a műfajtól) legtöbb 5 oldal lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es, 1,5-ös sorköz). Az irodalmi alkotások leadási határideje szeptember 25. Az alkotások leadhatók-elküldhetők az alább megadott címekre. A prózamondó versenyre választott szövegrészletek terjedelme legtöbb 2–2 oldal lehet: az egyiket kötelezően Ignácz Rózsa valamelyik művéből kell választani, a másikat bármely erdélyi magyar írótól. A verseny hívó szava: igazság. Ajánlott irodalom: Ignácz Rózsa-művek, amelyek az Emlékszobából is kikölcsönözhetők, megvásárolhatók. Aki teheti, megrendelheti a csíkszeredai Pro-Print Kiadótól. A programot ebben az évben kiegészítik kétnapos tanulmányi emlékkirándulással a Brassó–Fogaras–Nagyenyed–Torockó útvonalon, ezekhez a helységekhez is kötődik Ignácz Rózsa élete. A kiránduláshoz ajánlott elolvasni Ignácz Rózsa Ikerpályáimon című könyvét. Jelentkezni június 17-ig lehet az iskolában Sarkadi Tünde tanárnőnél, telefonon Gödri Márta ny. tanárnőnél (telefon: 0267 340 455, 0729 953 816), Szabó Etelka ny. tanárnő e-mail-címén: elkaszab@gmail.com vagy az Ig­nácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület Facebook-oldalán.



Önkénteslehetőség Budapesten

A budapesti Profilantrop Egyesület augusztus 1-jétől romániai önkéntest fogad egy évre Budapesten egy megnyert EVS-pályázat részeként. Jelentkezési határidő: július 10. Olyan 20 és 30 év közötti fiatalt keresnek, aki szeret emberekkel foglalkozni, magas a szociális érzékenysége, legalább alapszinten beszél angolul, jó erőnlétben van (a feladatok némelyike kíván fizikai erőt is, mivel a boltban gyakran kell pakolni). Bővebben a zoldnap.info honlapon.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Kökös, Uzon, Nyujtód, Lemhény, Bereck; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor és Sepsibükszád; Sepsiszentgyörgy és Kovászna közelében mérik a járművek sebességét.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben ma és pénteken 8–16 óráig; Előpatakon ma 9–16 óráig, Hetében ma 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön pénteken 9–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást a Sajtó utca 1, 2, 3, 4 és 16-os tömbházaiban és a Múzsák sétány 12-es tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

EZÜST AKADÉMIA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 16.30 órától dr. Tapodi Zsuzsa előadást tart Mi az olvasás jövője? címmel. Regisztráció szükséges.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30-tól kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (nemezkészítés, szövés).