A sepsiszentgyörgyi Auto Crono és a Hargita megyei Pro Motor Klub közös szervezésében május 21-én, vasárnap autóversenyre kerül sor a Szent Anna-tó felé vezető úton (DJ113A), amelyre szerda délig huszonkét pilóta nevezett be.



A várható program: 11–12.20 óráig – szabadedzés; 12.20–13 óráig – hivatalos edzés; 13–13.30 óráig – szünet, közúti forgalom megnyitása; 13.45–15.45 óráig – első és második versenyfutam; 16–16.30 óráig – szünet, közúti forgalom megnyitása; 16.45–18.30 óráig – harmadik versenyfutam; 19.30-kor díjkiosztó.

A hétvégi viadal egyben a román autós hegyi gyorsasági országos bajnokság 2-es divíziójának harmadik, a 2017-es regionális hegyi gyorsasági bajnokság nyitófutama. Ahogy megszokhattuk, a profi pilóták mellett a viadalon indulnak amatőr versenyzők is. A megmérettetés ideje alatt – azaz 10.30–13, 13.30–16 és 16.30–18.30 óráig – a megyei út zárva lesz a közúti forgalom előtt. További információkért látogassák meg a www.autocrono.ro internetes portált.

Országos bajnokság Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyi és csíkszeredai összefogással kerül megrendezésre az idei Time Attack országos bajnokság, amelynek mind az öt futamát a céhes városbeli Skat Kart gokartpályán tartják. A versenysorozat főszervezője a csíki Richy Racing Team, a pontvadászat első viadalát május 25-én szervezik meg.

A Román Autósport-szövetség égisze alatt sorra kerülő bajnokságon bárki részt vehet. A szervezők elmondása szerint jelenleg húsz Time Attack-licenccel rendel­kező pilóta van az országban, ám előzetesen vagy a helyszínen lehetőség lesz egy egyfutamos engedély kiváltására. Ez a széria az egyetlen olyan bajnokság, ahol utcai, azaz szériagyártású autókkal is részt lehet venni. Természetesen külön kategóriában indulnak a módosításokon átesett autók, valamint a pályára vagy más autósportra épített járgányok. A Time Attack széria pályaversenyből álló sorozat, ahol egyszerre egy versenyző köröz, egyetlen ellenfele az idő. A részt vevő pilóták a bemelegítő kört követően „repülőrajttal” kezdik el a mért kört, amelynek befejeztével egy levezető kör után hagyják el a pályát. Egy futam során két mért kört kell teljesíteniük az autóversenyzőknek, de lesz egyébként szabad- és időmérőedzés is.

Tavaly negyvenöt pilóta vett részt a Time Attack-bajnokságon, a Richy Racing Team vezetői szerint ez idén jóval meghaladja majd a hatvanat, s beszámolójuk szerint csíkszeredaiak mellett Háromszékről, Brassóból, Temesvárról, Szatmárnémetiből, valamint az ország több megyéjéből és Bukarestből is vannak jelentkezők. (t)