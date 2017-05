Hogy miért Denis Diderot híres francia filozófusról nevezték el a jelenséget? Íme, a történet: Diderot egész életében szegénységben élt, mígnem 1765-ben minden megváltozott. A lánya férjhez készült menni, és az 52 éves atya ráeszmélt arra, hogy hozománya kérdéses. Elismert filozófus volt már akkoriban, így Nagy Katalin orosz cárnő úgy döntött, felvásárolja könyvtárát 1000 líráért. A hozomány kérdése megoldódni látszott, sőt, a pénz a szükségesnél jóval több volt, így filozófusunk úgy döntött, vásárol magának egy drága, mutatós karmazsin köpönyeget. Ekkor kezdődtek a problémák. Diderot a magasröptű gondolatok világából az anyagiasság földjére tévedt. A vörös köpeny nem illett az egyszerű, régi, kopott szobához, a kopott tárgyakhoz: „az egység, a koordináltság és a szépség megszűnt” körülötte. Diderot úgy döntött, visszaállítja az egyensúlyt: a köpönyeghez vásárolt színpompás szőnyeget, marokkói bőrfotelt és mahagóni íróasztalt... Filozófusunk akkor vette észre magát, amikor ráeszmélt, hogy nemcsak a hozomány veszett el ismét, de adósságba is verte magát.

Íme, egy mai példa is: miután egy újabb autót vásárolunk (ami akár indokolt is lehet), rájövünk, hogy ebbe már menő navigációs rendszert is be lehet építeni, és milyen jól fog kinézni ezzel a színnel a sötétített ablak. De, ha már van sötétített ablak, hogy néznek ki ezek a kopott névtelen abroncsok? A vadiúj Michelin-abroncshoz azonban új felni is dukál, nem? Az autó szép, a pénztárca üres – máris rajtunk a Diderot-effektus. Vagy: új ruhát vásárolunk, és veszünk hozzá cipőt és fülbevalót is; elkezdünk valamilyen divatos edzésre járni, és máris megvesszük az edzőkesztyűt, az otthoni súlyokat, a táplálékkiegészítőket stb.; vásárolunk egy új kanapét, és az egész nappalit újratervezzük.

Az élet, az ösztöneink és a fogyasztói társadalom is abba az irányba visz minket, hogy halmozzunk, gyűjtsünk, gyarapodjunk. A tapasztalat viszont egyre csak azt mutatja, hogy ez nem eredményez boldogságot, éppen ellenkezőleg.

Ez a jelenség arra tanít meg minket, hogy az életünkbe folyamatosan be akarnak törni az új tárgyak, és a halmozás, birtoklás, gyűjtés helyett el kell kezdenünk arra összpontosítani, ami valóban fontos.

Néhány ötlet a Diderot-effektus „kivédésére”:

– Iratkozzunk le a hírlevelekről, ne vigyük be az utcáról a promóciós/akciós újságokat, szabaduljunk meg a digitális lomtól is.

– Nem kell mindig újratervezni a ruhatárat vagy a nappalit. Vásároljunk olyan dolgokat, amelyek illenek a már meglévőkhöz.

– Szabjunk határokat. Például karácsony előtt állapodjunk meg a barátokkal és a családdal, hogy egy bizonyos összegen felül nem költünk ajándékokra.

– Küzdjük le a birtoklási vágyat. Ismerjük fel, hogy sosem lesz elég. Egy ördögi körben vagyunk, amelyből csak akkor tudunk kiszabadulni, ha felismerjük: mindegyik anyagi cél, mindegyik tárgyi beteljesülés pil­lanatnyi elégedettséget és hosszú távú elégedetlenséget szül.

Zárjuk Diderot szavaival: „Engedd, hogy az én hibáim téged tanítsanak. A nincstelenségnek megvan a maga szabadsága, a gazdagságnak megvan a saját akadálya.”