Az adomány átvétele után Opra Béni Béla igazgató érdeklődésükre elmondta: nagyon sok helyről, Románia és Magyarország minden szögletéből, magánszemélyektől és intézményektől is érkezett könyvadomány a Horn Dávid-iskola részére a január 9-én porig égett, 9600 darabot számláló könyvállomány pótlására. Becslése szerint tegnap a könyvadomány megközelítette a negyvenezer kötetet, és folyamatosan újabbak érkeznek. Május 22-én ismét Magyarországról várnak öt- és hétezer kötet közötti könyvadományt. Leginkább magyar kiadványokat kaptak adományba, de a román nyelvűek is szépen gyűlnek, köztük ötezer kötet a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház adománya. A kolozsvári és marosvásárhelyi rádió munkatársai szintén jelentős adományt gyűjtöttek hallgatóiktól. Könyvadománnyal és ötmillió forint gyorssegéllyel a budapesti nemzetpolitikai államtitkárság is támogatta az iskolát.

Azt is megtudtuk, hogy a könyvek jelentős részét – közel harmincezer kötetet – Deák Erika titkárnő és a tanári kar önkéntes munkával katologizálta, ezeket külön teremben a polcokra helyezték, de már nincs hol tárolni az újabb adományokat – mondotta az igazgató –, mivel az iskolaszárnyat – ahol jelenleg több ezer dobozokban levő kötet áll – lebontják, amint elkezdődik az új iskola építése. Ezért azt tervezik, hogy a moldvai csángóknak is adományoznak a könyvekből.

Arra a kérdésünkre, hogy mikor kezdenek hozzá az új iskola építéséhez, az igazgató nem tudott pontos választ adni, korábban Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke azt nyilatkozta, hogy terveik szerint májusban neki lehet fogni az építkezésnek.