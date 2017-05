Lázár-Kiss Barna András polgármester úgy nyilatkozott, megérti az ott lakók méltatlankodását, de nem halaszthatta későbbre az időközben felmerülő gondok orvoslását, hiszen akkor a frissen leterített aszfaltszőnyeg jelentős részét is fel kellett volna törni. A vízelvezető csatornák javítását a brassói Termoconfort Rt. végzi, előbb két hetet kért a munkálatokra, de ezt most újabb héttel kellett megtoldani.

„Sajnálom, hogy az utca mintegy három héttel tovább lesz feltúrva, mint terveztük, de meggyőződésem, jól járnak a lakók, hogy egyszerre végezzük el a két fontos feladatot” – mondotta a polgármester.

A negyed aszfaltozását elvileg már tavaly ősszel be kellett volna fejeznie az útügynek, ám a késlekedés miatt az 560 ezer lej összköltségű munkát végül kénytelenek voltak tavaszra halasztani.