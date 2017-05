A két csapat legutóbb novemberben találkozott: a piros-fehérek a fagypont körüli hőmérséklet és a havazás ellenére 6–1 arányban nyertek az MSC Stadionban. A háromszékiek részéről Ionuț Plămadă, Issa Thiaw, Andrei Tofan, Daniel Ene talált be, valamint Hadnagy Attila duplázott, a Foresta egyetlen gólját az olasz Alessandor Masella szerezte.

A Valentin Suciu által irányított labdarúgók az előző fordulóban játék nélkül gyűjtötték be a három pontot, a Suceava viszont 6–0-ra kikapott Afumați vendégeként. Az utóbbi öt mérkőzésen két győzelem, két döntetlen és egy vereség mind az OSK, mind pedig a Marius Lup edzette csapat mérlege. A szentgyörgyiek a rúgott – 53, illetve 46 –, valamint a kapott – 26, illetve 53 – gólok tekintetében is jobb mutatóval rendelkeznek, mint a pénzügyi gondokkal küszködő mostani ellenfelük. A piros-fehérek eddigi idegenbeli mérkőzéseiken hatszor nyertek, illetve 15 gólt szereztek, a Suceava viszont hazai pályán háromszor maradt alul és 13 találat landolt a hálójában. A Sepsi OSK leggólerősebb játékosa Hadnagy Attila, aki eddig 26 alkalommal volt eredményes, a Foresta részéről Bogdan Rusu jegyezte a legtöbb találatot, szám szerint tízet.

További mérkőzések: * ma Chindia Târgovişte–Szatmárnémeti Olimpia (15.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1) * szombaton Brassói FC–Clinceni, Baloteşti–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Râmnicu Vâlcea–Bukaresti Juventus 0–3 (hivatalból), Brăilai Egyesülés–Afumaţi, Resicabánya–Nagyváradi Esthajnalcsillag * vasárnap Temesvári Politehnica–Aradi UTA (19 óra – Digi­Sport 1, Dolce Sport 1), Mioveni és Călăraşi szabadnapos.

Hétvége a focipályákon

IV. LIGA. A 26. forduló (ifjúságiak 15.45, felnőttek 18 órától): * szombaton Kézdivásárhelyi SE–Perkő, Illyefalva–Nagyajta, Kovászna–Csernátoni FC, Bölön–Gelence, Berecki FC–Kilyén 3–0 (hivatalból) * vasárnap Réty–Barót, Uzon–Papolci FC, Bardoc–Ozsdolai FC.

V. LIGA. A rájátszás 1. fordulója: Zágon–Szitabodza (szombaton, 18 óra), Dálnok–Kökös (vasárnap, 18 óra).

I. LIGA. A playout 11. fordulója: Pandurii–Marosvásárhelyi ASA (ma, 18 óra), Jászvásár–Medgyesi Gázmetán (ma, 20.30 óra), FC Voluntari–FC Botoșani (vasárnap, 18 óra). A Chiajna–Temesvári Poli mérkőzést már lejátszották, a házigazdák 3–1-re győztek. Gólszerzők: Pena (24.), Albu (85.), Feussi (90+4.), illetve Mailat (75.). A mérkőzéseket a Digi­Sport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti.

OTP BANK LIGA. A 32. forduló: * szombaton Debreceni VSC–Budapest Honvéd, Gyirmót FC–Vasas Budapest, MTK Budapest–Diósgyőri VTK, Me­zőkövesd FC–Paksi FC, Újpest FC–Haladás, Videoton FC–Ferencváros. (miska)