Nehezen indult a háromszéki versenye – amelyet egyébként csak negyvenhárman fejeztek be –, akinek rögtön a rajt után leugrott a lánca, majd a folytatásban még négyszer hasonlóképpen, így, elmondása szerint a feladáshoz is közel állt, de végül mégis sikerült befejeznie. A megpróbáltatások ellenére nagyon jól sikerült Molnár nemzetközi versenye, ahol 12 pontot kapott a kilencedik helyért, ez pedig előnyt jelent számára a világkupákon, ahol eszerint rangsorolják a kerékpározókat.

„Nyolc kört kellett teljesítenünk, egy kör pedig közel négy kilométer hosszú volt. A verseny előtt új kerékpárt kaptam, de ennek ellenére is peches voltam, hiszen ötször ugrott le a láncom. Örülök a kilencedik helynek, hiszen igazán komoly nemzetközi mezőny vett részt Törökországban, akik a világranglista előkelő helyein állnak. A folytatásban a Prima Evadare versenyre koncentrálok, hétvégén szeretném megvédeni a címem, illetve jövő héten Albstadtban állok rajthoz világkupa versenyen, ahol célom, hogy azt befejezzem” – mondta Molnár Ede. A többszörös országos bajnok Molnár vasárnap címvédőként áll rajthoz a Bukarest és Snagov közt megrendezendő Prima Evadare hegyikerékpáros megmérettetésen, amely Kelet-Európa egyik legnagyobb versenye, és minden kategóriát figyelembe véve 1664 kerékpározó iratkozott be. A foly­tatásban sincs megállás Ede számára, aki május 27-én és 28-án a németországi Albstadtban a hegyikerékpáros XCO- és triálvilágkupán teszi próbára magát.

Eredmény: 1. Anton Sintsov (Oroszország) 1:26:33 óra, 2. Dimitrios Antoniadis (Görögország) 1:29:14 óra, 3. Dmytro Titarenko (Ukrajna) 1:30:13… 9. Molnár Ede 1:37:25 óra. (miska)