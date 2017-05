A világon egyedülálló sörkultúra bemutatását célzó háromnapos fesztiválon csak gyümölcssörből több mint 40 félét lehet majd megkóstolni a közkedvelt meggyesektől és málnásoktól a barackoson át egészen az egzotikusabb ízűekig. A korábbi évek igénye és sikere nyomán idén csapolva is ki lehet próbálni a kókuszos és banános mellett kétféle málnás búzasört, a Wittekerke Rosét és a Bacchus Raspberryt. A tavalyi év egyik kedvence, a Barista Chocolate Quad 11 százalékos kávés-csokis quadrupel szintén elérhető lesz idén már csapolt formában is.

A hétvége egyik különlegessége a De Hoorn mikrosörfőzdében készült Cornet, amelyet frissen forgácsolt tölgyfa hordóban érlelnek, és amelyhez friss tölgyfaforgácsot is hozzáadnak, hogy az érlelődő sört még inkább átjárja a tölgyfa íze. Bár kávét nem árusítanak a péntektől vasárnapig tartó fesztivál területén, a látogatók 3 féle kávés sör közül válogathatnak az idén. A Barista Chocolate Quad mellett bemutatkozik a Broeder Jacob Double Espresso és a Préaris Quadroccino.A fesztiválon megkóstolható a Léfebvre sörfőzde alapításának 140. évfordulójára korlátozott mennyiségben készült Barbar Cuvée Spéciale, amely szintén igazi kuriózum az ínyencek számára. A mézzel és egyéb fűszerekkel főzött Barbar Blonde “ünnepi” verziója narancsvirágmézzel, korianderrel és keserűnarancs-héjjal készült. Az idei évben első alkalommal egy német sörfőzde, az Einsiedler is képviselteti magát a fesztiválon, valamint amerikai trappista sörök is bemutatkoznak a hétvégén.

A sörök mellé a látogatók sörkorcsolyaként fogyaszthatnak szarvaskolbászt, házikolbászokat és sonkákat, tepertőt, valamint különleges sajtokat is, például meggyes ale sörrel készült kecskesajtot. Desszertként a belga csokoládék és pralinék széles választéka sem hiányozhat a fesztivál kínálatából. A könnyebb eligazodás érdekében tavaly bevezetett ízvilág szerinti kategorizálási rendszerbe belekerül mind a 250-féle sör, amely a fesztiválon csapolt, vagy üveges formában megtalálható lesz. A kategóriák, valamint a sörkalauz a www.belgasor-fesztival.hu oldalon előzetesen megtekinthetőek.