Régi mikós osztálytársaimmal a 40. érettségi találkozóra készülődünk. Hónapok óta megy a szívmelengető levélváltás: ki, hogy, hol van, mit csinál, hogy néz ki stb. Közben szó esik a napi dolgokról is. Most épp abban egyeztünk meg, hogy a Felszállott a páva és a Virtuózok a kedvenc, az eurovíziós fesztivált csak azért követjük, hogy a magyar versenyzőnek drukkoljunk, illetve az erdélyiek szavazzanak is rá, hisz mi ezt nem tehetjük meg, ők meg kötelességüknek érzik.