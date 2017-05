Következő írásunk

ERDÉLYBEN VADÁSZIK TRUMP FIA. A Fehér megyei Küküllővárra érkezett tegnap vadászatra az Amerikai Egyesült Államok elnökének nagyobbik fia, Donald Trump Jr. – nyilatkozták a Mediafax hírügynökségnek helyi közigazgatási források. A Maros megye határán fekvő településen egy magánterületen zajlott a vadászat, a hírügynökség információi szerint az ifjabbik Donald Trump a küküllővári Bethlen–Haller-kastélyt is meglátogatta. Az elmúlt napokban olyan híresztelések is szárnyra kaptak, miszerint Trump fia romániai magánlátogatáson tartózkodik, és Giurgiu megyében is részt vett egy vadászaton. A Mediafax megkeresésére az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége közölte: nem kommentálja „az amerikai állampolgárok magánlátogatásait”. (Főtér)