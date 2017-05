Fazakas Szeréna, a bodoki Henter Károly Általános Iskola idei végzőse szerint azért jó ez a vásár, mert így jobban átlátható, hogy milyen lehetőségek vannak az iskolákban, mint amit a felvételi tájékoztatóból meg lehet tudni. „Az az igazság, nem szeretnék matematikából érettségizni, ezért társadalomtudományi osztályba akarok felvételizni, mindegy, hogy melyik iskolába.” Szeréna egyik diáktársa már régebb úgy döntött, hogy a Református Kollégiumban szeretné folytatni tanulmányait, és az iskolabörze ebben megerősítette. „Nagyon szép volt a Refi kórusának előadása, az iskolabemutató is tetszett, látom, hogy csapatmunka van ott” – mondta Barabás Boróka. Igaza van, a tizedikes Unguran Károly olyan hangulatosan beszélt eredményeikről, a közösségi szellemről, a diákpresbitérium tevékenységeiről, a tehetséggondozásról és arról, hogy az ő iskolája nyitott és szerethető, hogy nem csoda, ha magával ragadta a hallgatóságot.

Szakiskolát is többen választanának, mert bíznak abban, hogy könnyebb, mint a középiskola, és több lehetőség lesz majd az elhelyezkedésre. Karácsony Tibor, a Nicolae Colan Általános Iskola nyolcadikosa az asztalosszakmát szeretné megtanulni, ha ezt választja, akkor a Kós Károly Szakközépiskolába felvételizik, de az autószerelést is szívesen megtanulná, ha így dönt, akkor a Puskás Tivadar Szakközépiskolában tanul tovább. „Nem vagyok olyan nagyon jó tanuló, ezért nem is akarok líceummal próbálkozni, jobban szeretek dolgozni, mint bent ülni egy irodában és papírokkal foglalkozni” – mondta. Cukrász vagy fodrász szakra felvételizne Kanyó Henrietta, szintén a Colan-iskola nyolcadikos tanulója, aki számára az a legfontosabb, hogy amikor munkába áll, olyan foglalkozása legyen, amit szeret.

Az iskolakavalkádban a legtöbb eszköze a Plugor Sándor Művészeti Líceumnak volt ahhoz, hogy felhívja magára a figyelmet, hisz a változatos stílusú zene sokakat az ő sátrukhoz csalogatott, de a szoborpark is vonzóvá tette a főtér művészetis sarkát. Ennek ellenére a többi iskolának sem kellett szégyenkeznie, mert kiadványokkal, fényképes pannókkal, saját készítésű termékekkel magukra tudták hívni a figyelmet. Mikeses vagyok/leszek, hirdették a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákjai, a gépkocsivezetői szimulátornak és a CNC-vezérlésű maratásnak volt a legnagyobb sikere a Puskás Tivadar Szakközépiskola standjánál, az iskola alegységeként működő egészségügyi technikum pedig elsősegély-bemutatót tartott. A Kós Károly Szakközépiskola az asztalos és a textil osztályok termékeivel rukkolt ki, a Székely Mikó Kollégium sátránál volt a leggazdagabb az információs és illusztrációs anyag, itt még süteményt is kínáltak, és fellépett az iskola néptánccsoportja, a Constantin Brăncuşi Szakközépiskola az élelmezési szak termékeit állította ki, a Mihai Viteazul Főgimnázium a különböző versenyeken szerzett kupákkal rendezte be standját, a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola diákjai szabadtéri fodrászműhelyben igazgatták a frizurákat.

Igazi diákcsalogató volt a második alkalommal szervezett sepsiszentgyörgyi iskolabörze, amelynek az lehetne a legnagyobb hozadéka, ha minden nyolcadikos tudatosan választana iskolát és osztályt magának, és oda be is jutna.