A hematológiai megbetegedések a vér összetételének kóros elváltozásából adódó működési zavarok, amelyek kezelésére csak a hematológus szakorvosnak van teljes körű kompetenciája. Mivel bizonyos részterületeken a belgyógyász, speciális esetekben az onkológus is el tudja látni a betegeket, nem mondható, hogy hematológus hiányában teljesen lefödetlen a hematológiai betegségekben szenvedők ellátása Háromszéken, de a páciensek igen nagy hányadának kezelésére említett szakembereknek nincs illetősége, ezért más megyébe kell ingázniuk szakvizsgálatra, a gyógyszerek felírásáért és esetenként kezelés végett.

Érdeklődésünkre András-Nagy Róbert, a megyei kórház menedzsere elmondta, jelenleg ötszáz páciens szerepel a hematológiai nyilvántartásban, közülük közel háromszázan kezelés alatt. Bizonyos szintig belgyógyász is el tudja látni az ilyen betegeket, de nincs kompetenciája arra, hogy hematológiai kórképet diagnosztizáljon, és ennek megfelelő kóddal lássa el a beteglapot, ami a betegszabadság anyagi vonzatát befolyásolja, és adott gyógyszereket sem írhat fel, ezért kell a páciensek egy részének hematológus szakorvoshoz fordulnia – mondotta.

Megkérdeztük a menedzsert, hogy a kórház miért nem foglalkoztat legalább részmunkaidőben brassói hematológust, hisz a betegek egy része jelenleg Brassóban kezelteti magát, és könnyebb lenne egyetlen orvosnak ingáznia hetente egyszer-kétszer, mint a szenvedő betegeknek tömegesen utazni. Válaszában elmondta: egy orvos csak egy szerződést köthet az egészségbiztosító pénztárral, ha a brassói kórház révén már szerződésben áll, a háromszéki megyei kórházban nem lenne joga ingyenes és kedvezményes gyógyszert felírni. Az onkológián is nagy gond az orvoshiány, de ott azért sikerült legalább egy fél állású szakorvost alkalmazni, mert annak Brassóban a radioterápia területére szól a szerződése az egészségbiztosító pénztárral, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban pedig az onkológiai szakrendelést látja el, és erre vonatkozik a második szerződése – ecsetelte a kórházvezető.

András-Nagy Róbert leszögezte: van helyzet, ami meghaladja képességeiket, hisz az orvosok maguk választanak, hogy hol szeretnének dolgozni, a hematológia pedig olyan terület, ahol országosan is óriási az orvoshiány. A megyei kórház két rezidens hematológusa közül az egyik idén végez, remélik, hogy a brassói fiatalember el is foglalja az állást, a másik gyakornok jelenleg másodéves, rá csak három év múlva számíthatnak. Amíg ellenben a helyzet megoldódik, az érintett páciensek kétszeresen szenvednek: az élet minőségének romlása miatt, amit a betegség okoz, és a rendszer hiányosságai miatt, amelyek nem teszik lehetővé, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek.