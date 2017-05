A fizetéses parkolásról szóló szabályzatot Bokor Tibor polgármester felkérésére két RMDSZ-es önkormányzati képviselő, Kiss Levente és Szilveszter Szabolcs állította össze, a határozattervezetet, annak fontosabb előírásait utóbbi terjesztette elő. Arról is beszámolt, hogy a lakosság véleményét is kikérték, a fizetéses parkolással kapcsolatosan április 26-tól szavazás indult a polgármesteri hivatal Facebook-profilján, ahol az ezzel kapcsolatos véleményeket lehetett megfogalmazni.

Záros határideig 408-an szavaztak, a szavazók nagy többsége (61,8 százalék) szerint szükség van a fizetéses parkolásra, 129-en (31,6 százalék) azt nyilatkozták, hogy nem szeretnének fizetni a parkolásért, 27-en pedig egyéb javaslatot fogalmaztak meg.

Azt is sokan megfogalmazták, annak örülnének a legjobban, ha a főtéren egyáltalán nem parkolnának autók. A válaszadók azt is nehezményezték, hogy a főtéren dolgozók foglalják el a legtöbb helyet, erre is megoldást kell találni. A fizetéses parkolás ügyében két alkalommal meghallgatást is tartottak, de csak négy ember jelent meg ezeken, véleményüket, javaslataikat mégis figyelembe vették, azok is bekerültek a szabályzatba. Az egyik fő cél az volt – mondotta Szilveszter Szabolcs –, hogy a városháza alkalmazottjai, a helyi rendőrök foglalkozzanak a parkolással, rend legyen ezen a téren, és korrekt legyen a bírságolási rendszer.

A főtér kivételével, ahol Hegedűs Ferenc tanácstag, a gazdasági bizottság elnöke javaslatára két lej lesz a parkolási díj egy órára, a többi parkolóhelyen egy lejt kell fizetni óránként. Havi és évi bérletet is lehet váltani, és SMS-ben is lehet fizetni. A bírságolással kapcsolatosan azt közölte, hogy negyvennyolc óra áll majd az illető rendelkezésére, hogy azt kifizesse, ellenkező esetben 150 és 300 lej között szabnak ki büntetést, és abban az esetben is negyvennyolc órája lesz arra, hogy a büntetés felét törlessze. A parkolásért 8.30 és 16.30 óra között kell majd fizetni hétfőtől péntekig, szombaton, vasárnap és hivatalos ünnepnapokon ingyenes.

A legtöbb vitát a türelmi idő váltotta ki, azon vitatkoztak, kell-e vagy sem tízperces türelmi időt adni. Végül nem szavazták meg, csak a taxisokra és az áruellátókra vonatkozik, másra nem. Szigethy Kálmán javasolta, idővel szüntessék meg teljesen a járműforgalmat a Gábor Áron téren, legyen sétatér. Elfogadták Constantin Pătru javaslatát, miszerint a bérleti díj nagysága legyen azonos mind a magán-, mind a jogi személyek esetében. A fizetéses parkolásról szóló határozattervezetet a városatyák többségi vokssal fogadták el, az ülésen jelen levő négy néppárti önkormányzati képviselő közül ketten ellene szavaztak, ketten tartózkodtak. Minden valószínűség szerint a fizetéses parkolás leghamarabb július elsejétől lép életbe, addig meg kell vásárolni a parkolóórákat és egyéb eszközöket, illetve fel kell szerelni a figyelmeztető táblákat.