A kilencedik alkalommal sorra kerülő, négynapos rendezvényen negyven termelő, virágboltos és kereskedő kínálja növényeit, palántáit és virágait. A rendezvény fővédnöke Bokor Tibor polgármester. Idén sincs hiány kísérőprogramokban. A Bóbita Egyesület ebben az évben is kialakította a Mesekertet, a Barabás Zsombor Háromszéki Népművészeti Egyesület pedig ismét jelen van a Mesterek sétányán mintegy harminc háromszéki és Hargita megyei népművésszel. A négy nap során óvodás és iskolás csoportok, illetve néptáncegyüttesek lépnek színpadra.

Krébecz József társszervező, az Assa Divi Kft. ügyvezetője szerint fele-fele arányban vannak jelen a növény- és virágtermelők. Az idei rendezvényre jelentkezett a legtöbb kiállító, ez az eddigiek közül a leglátványosabb, most a legnagyobb a termékválaszték. Az erdélyiek Székelyudvarhelyről, Marosvásárhelyről és Sepsiszentgyörgyről érkeztek, a legtávolabbi kiállító háromszáz kilométerről jött, kilencven százalékuk visszatérő. Idén újdonágnak számítanak a zöldség- és gyümölcspalánták, továbbá a szervezők pizzasütőt, kürtőskalács-készítőt és hentesárust is meghívtak. A park első részét gyermekjátszótérré alakították ki – mondotta Krébecz József.

A hivatalos megnyitó tegnap délután zajlott, közreműködött a Tanulók Klubja fúvószenekara és mazsorettcsoportja. Vezényelt Gyergyai Barna zenetanár, a mazsoretteket betanította Kis Katalin testnevelő tanár. A kiállítás ma és holnap 9 és 19 óra, vasárnap pedig 9 és 18 óra között látogatható.