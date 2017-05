26-án, pénteken 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Constantin Brâncuşi Szakközépiskolában, Bodzafordulón a Nicolae Bălcescu Szakközépiskolában és Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes Líceumban, 11 órától Kézdivásárhelyen a Református Kollégiumban, az Apor Péter Szakközépiskolában; 27-én, szombaton 9 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban, a Református Kollégiumban és Baróton a Baróti Szabó Dávid Szakközépiskolában, 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Plugor Sándor Művészeti Líceumban, a Puskás Tivadar Szakközépiskolában és Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban.



Polgári majális

A Magyar Erdélyért Egyesület és a Magyar Polgári Párt május 21-én, vasárnap majálist szervez Sepsiszentgyörgyön a Szabó Kati Sportcsarnok mögötti téren. A 12 órakor kezdődő megnyitót követően az érdeklődők gyerek- és felnőttprogramok között válogathatnak, lesz tokányfőző verseny, valamint néptáncoktatás is. Napközben az étfalvi fúvószenekar és Orbán-Barra Gábor népdalénekes, 18 órától pedig a Vezuvius, az Insect (lemezbemutató) és Cairo (HU) zenekar szórakoztatja a közönséget.



Múzeumok éjszakája

A VADON EGYESÜLET harmadik alkalommal csatlakozott a Romániai Múzeumok Éjszakája Országos Hálózata által szervezett eseményhez, az Európai múzeumok éjszakájához. A sepsiszentgyörgyi Bene-házban (Gróf Mikó Imre utca 11. szám) ma a Székelyföldi vadászati kiállítást népszerűsítik a követ­kező program szerint: 17–23.30-ig a kiállítás ingyenes látogatása; 17-től Vadászinduló az Árkosi Fúvószenekar előadásában; 17.30-tól zenés pillanatok a Harmónia Kamarakórussal (karmester: Szabó József), fellép Mántó Lóránt, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola diákja; 17.30–20.30-ig Rajzoljuk le a vadon állatait! – gyerekfoglalkozás Tusa Nóra grafikus irányításával; 17.30–23.30-ig megtekinthető dr. Munzlinger Attila Éjszakai világ című asztrofotó-kiállítása; 18.30-tól Vadászinduló az Árkosi Fúvószenekar előadásában; 19–23.30-ig természetfilm-vetítés.

A KELETI-KÁRPÁTOK MÚZEUMÁBAN (Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron utca 16. szám) tizedszer tartják meg a múzeumok éjszakáját, ma 18–24 óráig ingyenesen lehet látogtani az intézmény kiállításait és tevékenységeit.



Színház

A FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ Marie Jones: Kövekkel a zsebében című előadását Csuja László rendezésében szombaton 19 órától és vasárnap 20 órától a Toldi-bérleteseknek játssza a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában.



Zene

SZIMFONIKUS HANGVERSENY. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma 19 órától a kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia tart koncertet. Műsoron: W. A. Mozart: D-dúr divertimento, K 136., Kis éji zene, KV 525; Antonin Dvořak: E-dúr szerenád vonószenekarra, op. 22. A hangversenybérletek érvényesek.

HARMONIA CORDIS NEMZETKÖZI GITÁRNAPOKAT szervez május 21–24. között Sepsiszentgyörgyön a Harmonia Cordis Egyesület. Az esemény minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes. A koncerteket 18 órától tartják hétfő kivételével az Árkosi Kulturális Központban, az Olt utca 6. szám alatt. Május 21-én, vasárnap fellép Beke István Ferenc (Románia), az Orosz Dávid Gergő–Tudor Gliga gitárduó (Románia); május 22-én, hétfőn a Bod Péter Megyei Könyvtárban a Venti Chiavi Guitar Trio: Ritter Zsófia, Kormos Balázs, Tóth Álmos (Magyarország), valamint Kakasi Zsuzsanna.

GÁLAKONCERT. Május 22-én, hétfőn 18 órától az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya-ház, Olt utca 6. szám) gálakoncertet tartanak a trombitatanfolyamokon részt vevő diákok. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni (5 lej) a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 652).

FUVOLASZÓLÓEST. A kézdivásárhelyi művelődési ház galériájában május 22-én, hétfőn 18 órától Fülep Márk fuvolaművész szólóestet tart. A belépés díjtalan.



Biciklis staféta

a sclerosis multiplexben szenvedőkért

Idén Románia tizenöt városában szervezik meg május 17–31. között azt a szimbolikus biciklis stafétát, amelynek célja a sclerosis multiplex betegségben szenvedők közösségi bátorítása. Az eseményt Nagyváradról indították, majd Kolozsvár, Beszterce, Szászrégen, Marosvásárhely, Karácsonykő, Csíkszereda érintésével Sepsiszentgyörgyre érkeznek május 23-án 9 órakor a főtérre. A körúton a három biciklishez más önkéntesek, gyermekek és betegek hozzátartozói is csatlakoznak.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi MAI programja: 12-től és 14.15-től Ricsi, a gólya (luxemburgi–belga–német–norvég–amerikai családi animációs film, 85 perc); 12.15-től Csápi – Az óceán hőse (spanyol családi animációs film, 92 perc); 14-től és 16-tól Pingvinek vándorlása 2. (francia dokumentumfilm, 82 perc, 2017); 16-tól Ó, anyám! (amerikai vígjáték, 91 perc, 2017); 18-tól és 20.45-től Hogyan legyél latin szerető (amerikai vígjáték, 116 perc, 2017); 18.15-től Arthur király: A kard legendája (amerikai–ausztrál kalandfilm, akció, 126 perc); 20.15-től Alien: Covenant (amerikai horror, sci-fi, thriller, 122 perc); VASÁRNAP: 12-től és 14.15-től Ricsi, a gólya (luxemburgi–belga–német–norvég–amerikai családi animációs film, 85 perc); 12.15-től Csápi – Az óceán hőse (spanyol családi animációs film, 92 perc); 14-től és 16-tól Pingvinek vándorlása 2. (francia dokumentumfilm, 82 perc, 2017); 16-tól Ó, anyám! (amerikai vígjáték, 91 perc, 2017); 18-tól és 20.45-től Hogyan legyél latin szerető (amerikai vígjáték, 116 perc, 2017); 18.15-től Arthur király: A kard legendája (amerikai–ausztrál kalandfilm, akció, 126 perc); 20.15-től Alien: Covenant (amerikai horror, sci-fi, thriller, 122 perc).



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11 B országúton Kézdiszentlélek, Kézdiszárazpatak, Kézdivásárhely; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Nyujtód, Lemhény, Kézdivásárhely, Bereck; a 12-es országúton Oltszem, Sepsibükszád, Mikóújfalu, Szotyor, Kökös; vasárnap a 11-es országúton Kökös, Uzon, Maksa, Csernáton, Kézisárfalva; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Sepsiszentgyörgy, Kilyén közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Csiki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. május 22-én, hétfőn 9–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kovásznán a Fenyő utcában (2. szám 1/A, B, AB; 23. szám 1/C, D, E, F; 20. szám 2/E, D; 19. szám 2/A, B; 24. szám 24/A, B; 22. szám 3/A és B; 21. szám 3/ A, B lépcsőház); az Aurel Vlaicu utcában (8. szám 2/C lépcsőház és 6. szám – beleértve a földszinti kereskedelmi egységeket is). A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön hétfőn 7.30–9 óráig a Csíki utca jobb oldali felén (Kökényes, Kút, Új utca); 9–10.30-ig a Gyár (5, 7, 25, 3) és a Munkás utcában; 10.30–12 óráig a Császár Bálint (7, 8, 11,12, 21, 23, 33) utcában; 12–13.30 óráig a Fáklya (9, 12, 13, 22, Gulliver Napközi) utcában; 13.30–15 óráig a Stadion utcában (15–19) és a kereskedelmi komplexumnál; 15–16.30 óráig az 1918. december 1. úton (a Sugás Áruháztól az Amigo üzletig, a polgármesteri hivatal, a színház és a Mikes Kelemen Líceum épülete, a Tribel vendéglő); Bereckben és Martonoson hétfőtől szerdáig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.