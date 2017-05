Mint ismert, a zöld-fehérek tíz pontot gyűjtöttek a 26 fordulós idényben, így a B-csoport tizedik helyén zárták a bajnokságot. A szentgyörgyiek három győzelmük mellett egy döntetlent és tizenhat vereséget számolhatnak, illetve húsz mérkőzésen 567 gólt szereztek és 761 találat landolt a hálójukban. Jászvásár az A-csoport 12. helyén zárt 12 ponttal, illetve 3 győzelmük mellett 22 vereséget könyvelhettek el, 620 találatot jegyeztek és 824 gólt kaptak. Ezen adatok tudatában senki nem számíthatott színvonalas mérkőzésre, ami 60 perc elteltével be is bizonyosodott, hiszen egyik csapat sem fordított hangsúlyt a védelemre, ezért is eshetett 87 gól.

A találkozó 8. percéig fej-fej mellett haladtak a csapatok, viszont a folytatásban a vendégek vették át az irányítást, a SIC pedig a 13. percig nem szerzett újabb találatot, így máris ötgólos különbségre tett szert a Jászvásár (5–10). A játékrész végéig további öt góllal nőtt a Iași megyeiek előnye a sokat hibázó hazaiakkal szemben (17–27). Szünet után tovább folytatódott a zöld-fehérek vesszőfutása, a hátrányukból nem tudtak lefaragni, sőt ezúttal még többet hibáztak, a vendégek pedig könnyedén szerezték a gólokat Agape és Nastase vezérletével.

„Ez a mérkőzés nem mondható fontosnak, hiszen csak egy helyosztó, ami a szövetséget a végső sorrend kialakításában segíti. A bajnokság húsz meccse volt fontos, viszont több tényező miatt nem tudtuk megvalósítani a szezon elején kitűzött céljainkat. A sikertelenségnek a vezetőség, a játékosok és a számtalan sérülés is okozója, de ez nem mentség. Voltak jó és kevésbé jó mérkőzéseink, illetve van néhány tehetséges játékosunk, sőt, azt mondhatom, hogy az utóbbi két évben volt lehetőségem kiváló kézilabdázókkal együtt dolgozni, akik jelenleg feljutásért harcoló csapatokat erősítenek” – értékelt Vida Attila edző, aki azt is hozzátette, hogy a jövőre nézve nincs konkrét információja a kézilabdacsapatról, a folytatás a vezetőség döntésén múlik.

A Sepsi-SIC gólszerzői: Csákány 1, Mátis 9/1, Györkovács 3, Roșu 5/1, Condurache 4, Földes 2, Bodó 13/2. A Jászvásár gólszerzői: Agape 14/1, Nastase 11, Stratulat 1, Cîrstea 10, Bogdan 4, Filip 3, Lupu 7. (miska)