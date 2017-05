Ma és holnap egyaránt 9 órakor rajtol a küzdelem, az első versenynapon hat, a másodikon pedig négy kategóriában zajlik a küzdelem. A házigazda Sepsi ISK színeiben tizenöt birkózó lép szőnyegre, Kertész Dávid edző elmondása szerint legalább két érmet vár tanítványaitól, ám ha többet szereznek, azoknak pluszban fognak örvendeni. Hajrá, Sepsiszentgyörgy!

Cselgáncs. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK dzsudokái ma a csíkszeredai Molekula Kupán vendégszerepelnek, melyet a 2006–2011 között született gyerekek számára írtak ki.

Kosárlabda. Javában zajlik Marosvásárhelyen a női kosárlabda I. liga középszakaszának egyik teremtornája, amelyen a Sepsi-SIC 2 együttese is érdekelt. A nemzeti ligás alakulatok szatellitcsapatai számára kiírt viadalon a házigazda Sirius és a zöld-fehérek mellett az Aradi ICIM 2, valamint a Kolozsvári U 2 is részt vesz. A szentgyörgyi lányok első meccsükön 68–48-ra kikaptak a Marosvásárhelyi Sirius ellen, tegnap késő délután az aradiakkal játszottak, és 86–68-cal veszítettek, míg ma 12.30 órától a kolozsváriakkal mérkőznek meg. l A női élvonalba való feljutásért harcolók között a céhes városbéli KSE holnap 13 órától a Plo­ieşti-i ISK MSC-t látja vendégül a kézdivásárhelyi sportcsarnokban.

Autósport. A sepsiszentgyörgyi Auto Crono és a Hargita megyei Pro Motor Klub közös szervezésében május 21-én, vasárnap autóversenyre kerül sor a Szent Anna-tó felé vezető úton. A hétvégi viadal egyben a román autós hegyi gyorsasági országos bajnokság 2-es divíziójának harmadik, a 2017-es regionális hegyi gyorsasági bajnokság nyitófutama. A megmérettetés ideje alatt – azaz 10.30–13, 13.30–16 és 16.30–18.30 óráig – a megyei út zárva lesz a közúti forgalom előtt.

Atlétika. Vasárnap 16 órától futóversenyt szervez a fürdővárosi Sport For All Kovászna sportegyesület. A megmérettetés helyszíne a Kovászna és Csomakőrös közötti lőtér, iratkozni 14 órától lehet. Az egyéni benevezési díj 5 lej, a családi 10 lej. (t)

Labdarúgás. A 3. helyen álló Sepsi OSK ma 11.30-tól a 11. Foresta Suceava vendége lesz az Areni Stadionban a II. ligás labdarúgó-bajnokság 35. fordulójában. A két csapat legutóbb novemberben találkozott: a piros-fehérek a fagypont körüli hőmérséklet és a havazás ellenére 6–1 arányban nyertek. A háromszékiek részéről Ionuț Plămadă, Issa Thiaw, Andrei Tofan, Daniel Ene talált be, valamint Hadnagy Attila duplázott, a Foresta egyetlen gólját az olasz Alessandor Masella szerezte. A mérkőzést a DigiSport 1 és a Dolce Sport 1 élőben közvetíti.

Fogathajtás. Május 19–21. között a Bihar megyei Cséffa ad otthont az országos kettesfogathajtó-bajnokság első fordulójának, ami egyben háromcsillagos világbajnoki kvalifikációs verseny is. A megmérettetésen 13 romániai fogat – köztük a kökösi Farm utca 500. szám alatt található Bartha lovastanya fogathajtója, Bartha Eduárd –, illetve 7 külföldi – magyar, horvát és szerb – versenyző is próbára teszi magát. (m)