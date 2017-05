A nő még fél kézzel elrendezte maga körül a láthatatlan dolgokat, bár remegett a lába, tikkadt a szája – eddig maga se gondolta, hogy ilyen reakciót válthat ki belőle a férfi váratlan előbukkanása –, gondolatban lesimította haját, ruházatát, de a keze nem mozdult, nehogy a férfi észrevegye, hogy készül, hogy tetszeni akar, hogy számít neki, mit lát és mit gondol a Másik, majd ajkán biztató-bizakodó mosollyal, hosszú, fekete szempillái alól beszédes tekintetét a férfi szemébe lopta.

A férfi gombolt egyet a tavaszi kabáton – ki vagy be –, önkéntelenül végigvitte kezét az arcán fültől az áll felé, hadd lám, borostás-e, már bánta a tegnapi konyakozást, mely mára mély karikákat rajzolt a szeme köré, sajnálta, hogy adok-kapok viszonyba keveredett a szomszédasszonyával, egyáltalán minden pillanatot, amit nem Ővele töltött el…

− Hogy vagy? – nyögte ki a pillanatnyilag elmésnek hitt kérdést, aztán hirtelen vér szökött a fejébe, hogy csak ennyire képes, de ebben a gyakorta elhangzó, soha őszinte választ nem váró kérdésben benne volt minden. A hangsúly, a hangnem, de főképpen a bársonyosan zengő hang kifejezte mindazt, amire a kérdés vonatkozott: Mit csináltál, mióta nem láttalak? Hogy sikerült az életed, hogy bírtad nélkülem, bírtad nélkülem, vagy soha nem is gondoltál rám? Tanácsadó voltam csupán

− Köszönöm, ahogy lehet – válaszolt a Nő tettetett könnyedséggel, s ebben benne volt minden, amire a férfi kíváncsi volt: vacakul, kornyadozom, keresem az utamat, magamat, épphogy elfelejtettelek, de lehet, hogy nem is, nem jókor jöttél a múltkor, most nagyon örülök neked, talán el kellett volna fogadnom a közeledésedet.

− Elkísérhetlek?

− El.

Mentek egymás mellett a sétányon, s beszéltek, beszéltek, egymás gondolatait kapták el félúton, egyszer csak a férfi gondolt egy nagyot, behunyta szemét, és a nő fölé hajolt. Ugyanakkor a nő is lehunyta szemét, kissé hátrabillentetve fejét. Néhány pillanatig mindketten vártak. Arra vártak, hogy a másik teljesíti be a mozdulatot, aztán – mivel annyira egyformán gondolkoztak – hirtelen mindketten visszakoztak. Szemük egyszerre pattant ki, addigra a másikat már úgy látták, mint aki soha nem tett volna kétértelmű – avagy félreérthetetlen? – mozdulatot.

– Megint tévedtem – gondolta a férfi.

– Megint tévedtem – gondolta a nő.

Hamarosan a sétány véget ért.