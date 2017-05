TOVÁBBRA IS AGGASZTÓAK A VADKÁROK. A lakosság egyre türelmetlenebb a medvék okozta vadkárok miatt, ami önbíráskodáshoz vezethet – figyelmeztet Benke József, a Zetelaka és Társai Vadász és Halász Egyesület igazgatója abban a beadványában, amelyet Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszternek címzett, és amelynek kapcsán csütörtökön megbeszélést szerveztek a csíkszeredai megyeházán. A beszélgetésen részt vett Borboly Csaba megyeelnök, Andrei Jean-Adrian prefektus, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség képviselői, Homoródszentmárton polgármestere, Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének igazgatója, valamint vadásztársaságok képviselői. Borboly Csaba szerint kérni kell, hogy Romániában is biztosítsák a Natura 2000-es területek utáni kompenzációt, mert ez is hozzájárulna a probléma rendezéséhez, ugyanakkor a vidékfejlesztési egyesületnél kampányt szorgalmazott arra, hogy a gazdák jelentsék minél nagyobb számban a vadkárokat, mert anélkül nehéz változtatni a helyzeten. (Hargita megye sajtóirodája)

KOLOZSVÁR A LEGVONZÓBB VÁROS. A romániaiak 15 százaléka legszívesebben Kolozsvárra költözne, ha lehetősége lenne a jelenlegi lakhelye helyett más települést választani – derül ki abból a Világbank által készített tanulmányból, amelyet a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karán mutattak be. A tanulmányból, amelyet a regionális fejlesztési politikák újragondolásának céljával készítettek, az is kiderül, hogy Kolozsvár elsősorban az életminőségi mutatók miatt vonzó a romániaiak számára. A lista második helyét Temesvár, harmadik helyét pedig Bukarest foglalja el. (Transindex)