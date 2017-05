A ballagási ünnepség 11 órakor az iskolacsengő hangjára kezdődött, amikor a székely ruhát viselő végzősök a Gaudeamus dallamára, óvodások kísére­tében az épületből a sportpályára vonultak, ahol szülők, hozzátartozók és iskolatársak gyülekeztek. Az iskola kórusa előadásában, Gligor Zoltán zenetanár vezényletével elhangzott Demjén Ferenc Élni és győzni című dala. Len Csaba iskolaigagató beszédében kiemelte: a mai nappal lezárult a ballagók egyik legszebb, mindenképpen leggondtalanabb szakasza, és valami új, a felelősségvállalás időszaka kezdődik el. „Ne feledjétek, tapasztalat, tudás és vagyon csak akkor ér valamit, ha azzal azt a közösséget szolgáljátok amelyikből vétettetek” – mondotta többek között az igazgató, aki „a Bod Péter Tanítóképző mindig visszavár” szavakkal búcsúzott a ballagóktól.

Beder Imre református lelkipásztor Isten igéjével köszöntötte a végzősöket, majd a megyei tanfelügyelőség nevében Kőmíves Noémi magyar szakos, az iskoláért felelős szakfelügyelő üdvözölte a ballagókat, azt emelve ki, hogy „a búcsúzás akkor szép, ha vannak szép emlékek, ha van valami, amit magunkkal vihetünk az előző évek tanulságaiból”. Bokor Tibor polgármesternek a végzősökhöz intézett gondolatait Szigethy Kálmán önkormányzati képviselő, az iskola vezetőtanácsának tagja tolmácsolta, a szülői bizottság részéről pedig Bándi Levente szólt az egybegyűltekhez.

Bródy János Szabadnak születtél című dalát Szőcs Júlia XII. A osztályos tanuló adta elő, majd a Vackor Napközi Otthon Vuk középcsoportosai pünkösdi népszokást felelevenítő műsorral búcsúztak az „óvó néniktől és óvó bácsiktól”. A XI. osztályosok közül Porkoláb Andrea, az iskolai diákszövetség elnöke köszönte meg a ballagók eddigi tevékenységét, ezt követően Tálas Beáta XI. B osztályos tanuló mondott búcsúztatót, majd a XI. osztályosok Útravaló című összeállítással köszöntötték a végzősöket. A Gyöngyvirág tánccsoport nevében Dombai Hanna búcsúztatta el a végzős táncosokat, a zászló- és aranykönyvátadást követően a legjobb tanulókat díjazták.

Az iskola évfolyamelsője Bartha Noémi, őt az önkormányzat is díjazta, a filólógia évfolyam legjobb tanulója Dimény Renáta 9,50-es négyévi általánossal. A tanulásban és egyéb tevékenységekben kimagasló eredményeket elért tanulókat nemcsak az iskola, hanem többek között a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, a Rotary Klub, a Bóbita Egyesület, a KreaKids Stúdió és a Kézdiszéki Székely Tanács is díjazta.

Ezt követően a tizenkette­dikesek nevében György Kinga és Vargyasi Hunor búcsúzott el iskolatársaiktól, tanáraiktól és az iskolától, majd Máté Péter Most élsz című dalát Kelemen Szilvia és Majláth Hortenzia énekelte el. Végezetül a ballagók virággal köszöntötték tanáraikat, majd az Ismerős Arcok Nélküled című dalával búcsúztak el iskolájuktól. A ballagási ünnepséget Simonffy Péter Búcsúdal című énekével a tanítóképző kórusa zárta.