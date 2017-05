A vizitáció célja volt az egyházközség lelki és anyagi helyzetének felmérése, találkozás a gyülekezeti csoportokkal – tudtuk meg Balogh Zoltántól. A keddi nap ünnepi istentisztelettel kezdődött, ahol a vendégek és helybéliek mellett jelen voltak a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye lelkészei is.

Az ünnepi istentiszteleten az egyházkerület vezetői további helytállásra buzdították a gyülekezetet. Később találkoztak a Kőrösi Csoma Sándor Líceum vezetőségével, az iskolában történő vallásoktatás volt a beszélgetés témája. A polgármesterrel is tárgyaltak, Gyerő József kiemelte: az egyházközség lelkésze egyházi teendői mellett a város közérdekű életében is aktívan részt vesz, ugyanakkor az egyházközség tagjai is odafigyelnek a közös értékekre.

A delegáció találkozott az egyházközség presbitériumával, nőszövetségével, a kis és nagy konfirmandusokkal, ifjúsági csoportokkal. A vendégek megállapították: előremenetel tapasztalható az egyházközségben, de van még hely a jobbításra – tudtuk meg Balogh Zoltántól.

A nap témája volt a július elsején kezdődő Kálvin-hét is, melynek zárónapjára Kovásznán kerül sor. Ez alkalommal a belvárosi református templom kertjében Kálvin János-szobrot lelepleznek le.