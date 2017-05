Péntektől vasárnapig Konstancán került sor a 8–10 éves pingpongozók országos csapatbajnokságára, amelyre a sepsiszentgyörgyi Electrica és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK két-két csapatot nevezett. A megyeszékhelyi klubnak további három – kölcsönben játszó – asztaliteniszezője is érdekelt volt a tengerparti viadalon, s közülük kerültek ki az érmesek is.

A Kolozsvári Politechnikát erősítő sepsiszentgyörgyi Márton Ádám a konstancai tornán végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, több meccset is megnyerve bajnoki címhez segítette a kincses városiakat. Szintén dobogóra állhatott Teodora Simon, aki a Besztercei Sportlíceum színeiben bronzérmet szerzett, és ehhez az eredményhez ő is jócskán hozzájárult. A kölcsönben játszók között Raluca Isar produkciója volt még említésre méltó, aki első komolyabb versenyén a 9–12. között zárt Nagykároly alakulatával. Az Electrica fiúcsapata – Urus Kristóf, Lukács Balázs és Tudor Perşa – sem, illetve lányai – Vargyasi Eszter, Dénes Anna és Boér Anita – együttese sem jutott be a legjobb tizenhat közé, ezért számukra már az első versenynapon véget ért a viadal. – A tapasztalatlanság okozta, hogy nem tudtak bejutni a legjobbak közé. Ennek ellenére elégedettek vagyunk, de nem az eredménnyel, hanem a játékkal, ami azt mutatja, hogy jó úton haladunk – nyilatkozta Kocsis Balázs, az Electrica edzője, aki köszöni a városi és megyei önkormányzatok által nyújtott segítséget.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK csapatai közül a fiúk értek el jobb eredményt, hiszen 14. helyen zárták az országos bajnokságot. A Canea Kocsis András, Cristian Dănilă, Kovács Kristóf és Fekete Tamás alkotta négyes másodikként jutott tovább a selejtezőből, ám a folytatásban már nem remekeltek. A lányok, Bejan Hanna, Canea Kocsis Abigél, Csavar Orsolya és Tamás Vivien első rangosabb megmérettetésükön vettek részt, ez pedig rányomta bélyegét teljesítményükre, és számukra már az első körben véget ért a küzdelem. (Tibó)