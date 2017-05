A megmérettetésen 13 romániai fogat – köztük a kökösi Farm utca 500. szám alatt található Bartha lovastanya fogathajtója, Bartha Eduárd –, illetve 7 külföldi – magyar, horvát és szerb – versenyző is próbára tette magát. Bartha a pénteki díjhajtó versenyben a tizenegyedik helyen végzett, a szombati maratonhajtást hatodikként zárta, míg a vasárnapi akadályhajtáson szintén hatodik lett, ezzel a háromcsillagos verseny összesített pontversenyében is hatodik helyen végzett, így bebiztosította részvételét a szeptember 22–25. között megrendezendő szlovéniai világbajnokságon.

A háromcsillagos verseny első helyén a magyarországi többszörös világbajnok, Lázár Zoltán végzett, a dobogó második fokára a szintén magyar Kákonyi Norbert állhatott, míg a harmadik Rákóczi Gergő lett. Az országos bajnokság első fordulójának összesített eredményét figyelembe véve Bartha Eduárd a harmadik helyről várja a folytatást.

„Mivel ez volt az idény első versenye, a lovak idegesek voltak, illetve az is megzavarta őket, hogy a hidegebb időjárást Cséffán a meleg váltotta fel. Ezen a pályán legutóbb 2014-ben tartottak versenyt, viszont a szervezésre nem lehet panaszunk, az akadály- és maratonhajtó pályák rendben voltak, megdolgoztatták mind a hajtót, mind a lovakat. Sikerülhetett volna jobban is az év első megmérettetése, viszont egy ostorbontó verseny volt, vagyis október óta először álltunk rajthoz, viszont örülünk, mert ezzel a háromcsillagos részvétellel bebiztosítottuk a világbajnokságon való részvételünket” – értékelt Bartha Róbert fogattulajdonos, aki azt is elmondta, hogy a bajnokság második fordulóját július 7–9. között Bodokon az új fogathajtópályán szervezik, ami egyben pályaavató ünnepség is lesz. (miska)