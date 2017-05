Csapatunktól származó információk szerint a versenyt a Duna-parton, azaz szabadtéri színpadon rendezték meg, együtteseink közül a Dancing Dolls az I–IV., a No Limit az V–VIII., az One Beat pedig a IX–XII. osztályosok között mérettetett meg. A legjobb szereplés és egyben a legjobb eredmény is a Dancing Dolls nevéhez fűződik, amely mind a modern tánc, mind a tematikus tánc kategóriát megnyerte. A No Limit első lett a modern és második a tematikus táncban, a One Beat nem talált legyőzőre a tematikus kategóriában, míg a modern táncot másodikként zárta.

Szép volt, és a remek vendégszerepléshez mi is gratulálunk! (tif)