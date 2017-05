A 7–9 éves fiúk kategóriájában Vlad Joantă 6. helyen végzett a brassói szakaszon, és ezzel az eredménnyel begyűjtötte a bajnoki bronzérmet. A 16–17 évesek között Sántha Róbert hozta az elmúlt időszakban mutatott remek formáját, s kiváló versenyzésének köszönhetően a Balkán-bajnoki ezüst és a felnőtt országoson szerzett bronz után az ifjúságiak között is nyerni tudott. Ugyanebben a korcsoportban Kelemen Szilárd nyakába bronzérem került, miután a szomszédos városbéli viadalon negyedik lett. A 18–19-éves lányok megmérettetésén Nagy Judit favoritként indult az idei versenysorozatban, s miután győzedelmeskedett a bajnokság összes fordulójában, az aranyérmet is bezsebelte. Csapattársa, Korodi Henritta második lett a Cenk alatti városban, ezzel pedig a bajnoki dobogó legalacsonyabb fokára küzdötte fel magát.

A hétvégi versenyre az Adrenalin SK további hét tehetséges mászót nevezett, íme az ő eredményeik: * 7–9 év: Szász Kata 5., Szász Nóra 6., Bujdosó Hanga 7. hely * 10–11 év: Ábrahám Loránd 6., Lara Vornehm 9. hely * 13–14 év: Czirmai Anna 6. hely * 18–19 év: Perpits Endre 4. hely.

A magunk részéről is gratulálunk a sepsiszentgyörgyi sportolóknak, akik eddig sikeres idényt tudhatnak maguk mögött. Szép volt, fiúk és lányok!