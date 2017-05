A sepsiszentgyörgyi kosárlabdázók a torna nyitómeccsén 40–20-ra kaptak ki a Bukaresti Olimpiától, majd a második versenynapon 61–43 arányban diadalmaskodtak a Kolozsvári For You csapata ellen. Lányaink az utolsó csoportmeccsüket 56–36-ra veszítették el a Temesvári Bega ISK gárdájával szemben, s egy győzelemmel és két vereséggel az ISK csoportharmadik lett. A folytatásban csapatunk az 5–8. helyért játszott tovább, első ellenfele pedig a Nagybányai Róth SK együttese volt, amelytől mindössze négy ponttal, azaz 47–43-ra kapott ki. A Sepsi ISK a következő, már a 7. helyért kiírt mérkőzésen újra a Kolozsvári For You-val találkozott, ám Bordás Noémi Ágota tanítványai ezúttal 56–52 arányban maradtak alul kincses városbéli ellenlábasainkkal szemben.

A torna végeredménye: 1. Bukaresti Champions, 2. Admar SK Costineşti-Bukarest, 3. Temesvári Bega ISK, 4. Bukaresti Olimpia, 5. Craiovai ISK, 6. Nagybányai Róth SK, 7. Kolozsvári For You, 8. Sepsi ISK.

Csapatunk: Ioachim Adrienn, Nagy Hilda, Damokos Zsófia, Apor Orsolya, Panczél Kriszta, Meregya Nóra, Kisgyörgy Emese, Bocz Zsanett, Enyedi Kriszta, Páll Hanna, Csiszér Abigél, Daragics Regina, Tarczi Gyopár, Kovács Kincső.

Három vereség

A női kosárlabda I. ligában érdekelt Sepsi-SIC 2 együttese elvesztette mindhárom mérkőzését az élvonalbeli alakulatok szatellitcsapatai számára megrendezett elődöntős szakasz Marosvásárhelyi teremtornáján. A négyes torna első meccsén a zöld-fehérek 48–68-ra kaptak ki a házigazda Sirius 2-től, majd 86–68-ra veszítették el az Aradi ICIM 2 gárdája elleni mérkőzést, és legvégül 68–63-ra hajtottak fejet a Kolozsvári U 2-vel szemben. A torna végeredménye: 1. Kolozsvár (3/0) 6 pont, 2. Marosvásárhely (2/1) 5 pont, 3. Arad (1/2) 4 pont, 4. Sepsi-SIC 3 pont. Továbbjutott a Kolozsvár és a Marosvásárhely. Târgoviştén rendezték meg a kör másik elődöntős tornáját, amelyen a helyi MSC, az Alexandria, a Galaci Phoenix és a Brassói Olimpia második csapatai voltak érdekeltek. A négyes döntőben való részvételt a Târgovişte és az Alexandria harcolta ki magának.

Döntő torna Sepsiszentgyörgyön

Május 31. és június 4. között a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnok ad otthont az U13-as lány kosárlabda-bajnokság nyolcas döntőjének. Sepsiszentgyörgyön 1999 óta, azaz 18 éve nem rendeztek hasonló tornát. A finálén részt vevő csapatok: Sepsi ISK, Szászrégeni Al. Ceuşianu ISK, Târgoviştéi ISK-MSC, Bukaresti Olimpia, Brassói Olimpia, Temesvári Bega ISK, Nagyszebeni ISK és Bukaresti 4-es számú ISK. (tibodi)