A kongresszust a győri városházán rendezték, ahol a helyi önkormányzat jóvoltából állófogadáson vehettünk részt. Ezt követően a fél éve felújított díszteremben folytatódott a program. Pálfalvi Gábor, az MSÚSZ dunántúli alelnöke, a kétnapos esemény házigazdája köszöntötte a résztvevőket, majd megnyitotta a kongresszust.

Őri B. Péter főtitkár bejelentette, hogy a szervezők meglepetéssel is szolgálnak: Ambros Martin, az immár háromszoros Bajnokok Ligája győztes Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője is eljött. A győriek spanyol vezetőedzője úgy látja, idén sokkal jobb körülmények között jutottak a BL négyes döntőjébe, és sikerüket nemcsak annak köszönhetik, hogy világbajnokok játszanak a csapatban, hanem annak is, hogy játékosai ki voltak éhezve a sikerre, és mentálisan minden eshetőségre előre alaposan felkészültek.

Csurka Gergely, a Nemzetközi Úszószövetség, a FINA médiabizottságának tagja a nyári budapesti és balatonfüredi vizes világbajnokság előkészületeiről számolt be. Kijelentette, hogy az esemény fő helyszínének számító Duna Aréna funkcionálisan a világ legmodernebb uszodája, amelyben 12 ezres lesz a nézőtér, de ebből csak 9300 jegyet értékesítenek, a médialelátón pedig 500 újságíró elhelyezésére lesz lehetőség. Az óriástoronyugrásnak otthont adó Batthyány téren a versenyzők nem a Dunába, hanem egy 15 méter átmérőjű, 6 méter mély medencébe érkeznek, és az Országház parádés hátteret ad majd az eseménynek. A másik ikonikus helyszín a Városliget lesz, ahol a Vajdahunyad- vár szomszédságában rendezik a szinkronúszóversenyeket, és itt két ideiglenes medencét állítanak fel.

Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára büszkén számolt be arról, hogy a sportág új, felfelé ívelő pályára került, és ennek köszönhetően 47 év után sikerült a magyar férfi és női válogatottnak egyszerre kvalifikálnia magát az Európa-bajnokságra. Mindez nem a véletlen műve, hiszen 2010-ben indították el stratégiai programjukat. Elmondta, hogy az utánpótlás-válogatottak 2013 óta egyre szebb eredményeket, érmes helyezéseket értek el a korosztályos világversenyeken, és mindez odáig vezetett, hogy a magyar női válogatott 2016-ban aranyérmet nyert a romániai FIBA 3x3 Európa-bajnokságon. Emlékeztetett, hogy a női válogatott június 16. és 25. között a csehországi Hradec Kralovéban, a férfi pedig szeptember 1. és 9. között Kolozsváron játssza Európa-bajnoki csoportmérkőzéseit.

A győri kongresszust megtisztelte jelenlétével Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közelmúltban megválasztott elnöke is, aki először gratulált dr. Csisztu Zsuzsának, az MSÚSZ alelnökének ahhoz, hogy a közelmúltban beválasztották a sportújságírók világszövetsége, az AIPS végrehajtó bizottságába, Szöllősi György elnöknek pedig ahhoz, hogy őt az európai testület (AIPS Europe) végrehajtó bizottságába. Kulcsár Krisztián, az egykori olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vívó kifejtette: a MOB elnöke és a sportújságírók ugyanazért a célért dolgoznak, mégpedig, hogy minél több kommunikálható magyar sportsiker legyen.

A dél-koreai AIPS-kong­resszuson járt Csisztu Zsuzsa rövid tájékoztatást adott a közelgő pjongcsangi 23. téli olimpiai játékokról, amelyet 2018. február 9. és 25. között tartanak. Kiemelte, hogy a dél-koreaiak 95 országból 6300 résztvevőt – sportolót, edzőt és sportszakembert – várnak az eseményre.

A folytatásban Szöllősi György MSÚSZ-elnök a szervezet nevében együttműködési megállapodást írt alá Dunda Györggyel, a Kárpátaljai Magyar Újságírók Szervezetének szakmai titkárával, valamint Tóth Líviával, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnökével. Emellett az MSÚSZ már korábban megállapodást kötött a Magyar Újságírók Romániai Egyesületével (MÚRE), így a Magyar Sportújságírók-szövetségének létszáma immár 665. Végezetül idén már harmadik alkalommal a kongresszus keretében adták át a szövetség idei díjait.

A közgyűlés után megtekintettük a júliusi győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) átadás előtt álló versenyhelyszíneit. A nap zárásaként Gyirmótra látogattunk, ahol előbb körbejártuk a magántulajdonban lévbő stadiont, majd vacsorára hívtak a klubtulajdonos Horváth fivérek, Ernő és Ferenc az Aranyhal étterembe, ahol ott volt két legendás győri futballista, Keglovich László és Palotai Károly. Az est végén Szöllősi György elnök bejelentette, hogy az MSÚSZ 2018-ban Kecskeméten rendezi meg kongresszusát.

Másnap a sportolásé volt a főszerep. A hagyományos Hoffer Kupa minifutball-tornát az MSÚSZ az ETO Park műfüves pályáján rendezte. Az öt csapat körmérkőzéses tornáján a győzelmet az újságíró labdarúgó-válogatott szerezte meg a Nemzeti Sport, a Győr, a Kelet együttese, valamint a MÚRE PRESSing nevű csapata előtt. Még a díjkiosztót megelőzően Korsós György, a korábbi kiváló futbalista, az ETO jelenlegi klubmenedzsere mutatta be a nagy múltú egyesületet, majd Borsányi Gábor, a teqballszövetség elnöke beszélt a rohamosan fejlődő sportágról. Az ETO Parkban megkoszorúztuk Verebes József domborművel díszített emléktábláját, majd Turbék István létesítményvezető kalauzolásával az Audi Arénát néztük meg.