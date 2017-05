Fejér Levente polgármester és Demes Botond alpolgármester a pávai munkálatokat felügyelte ottjártunkkor, érdeklődésünkre a hidakkal kapcsolatos történésekről számoltak be.

Az alszegi régi híd megrongálódott, használhatatlanná vált, ezért melléje újat építenek. A szükséges betonelemeket a megyeházától kapták, ezek a lebontott apácai Olt-híd részei voltak korábban. A munkálatot saját gépekkel és munkaerővel végzik, a finanszírozást a község költségvetéséből biztosítják. A híd fontos az alszegiek számára, hiányában csak nagy kerülővel érhetnek Zabola központjába – magyarázták a munka fontosságát.

Korábban a Zabolát Tamásfalvával összekötő úton, a Halom részen újítottak fel hidat. Nagyon keskeny volt, a nagyobb mezőgazdasági gépek szinte nem is tudtak átmenni rajta. A munkálatnak köszönhetően a híd szélessége négy és fél méterre nőtt, a kombájnok is nyugodtan használhatják.

Következik a Keresztesek utcai híd felújítása. Itt az útjavításkor rongálódott meg az átjáró. Betoncsövekből rögtönöztek hidat, de nagyobb áradás esetén az átereszt hordalék, ágak dugták el, nem folyhatott át rajta a víz. Most a meglévő hídfejekre betonlapokat helyeznek, így megoldódik az átjárás és a nagyobb mennyiségű víz átfolyása is – magyarázták a község vezetői.