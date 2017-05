Az istentiszteletet követően a paplak udvarán folytatódott a meghitt ünneplés. Szülők és nagyszülők vitték kézen fogva gyermekeiket a befogadó, barátságos kertbe, ahol gitárjáték és dal várta őket. Incze Zsolt üdvözletképp igét olvasott és magyarázott a legkisebbek számára is érthetően, majd Tófalvi Mihály székelyudvarhelyi mesemondó nyűgözte le a felnőtt- és gyermeksereget a szőlőtermést vigyázó három legényről, Jézus Krisztusról és Szent Péterről is szóló történetével. A vallásórákra és vasárnapi iskolába járó gyermekek az év közben begyűjtött pálcikáikat a kézműves-foglalkozás során válthatták be; használni lehetett a hintát, trambulint és a homokozót is.

Az esemény lelkének mondható Incze Hajnalka vallástanár úgy nyilatkozott, azt szeretné, ha a családi nap az egyházköz­ség meghatározó, fontos ünnepévé válna az elkövetkezendőkben. „A visszajelzések szerint igény van erre az ünnepre, amikor kicsik és nagyok együtt töltenek el egy-egy délutánt. Ez az igény jól leolvasható a kapun betérő gyermekek és szüleik arcáról is, de látszik azon is, hogy milyen szeretettel vállalták sokan önkéntesen a süteménykészítés és a hagyományos lángos sütés feladatát is. Külön örvendek annak, hogy az édesapák is itt vannak, s bekapcsolódnak a játékokba. Bízom benne, évről évre mind többeket tudunk megszólítani, s a programot is teljesebbé tudjuk tenni” – mondotta a tiszteletes asszony.