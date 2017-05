Így minden korosztály talált kedvére való elfoglaltságot az MPP sepsiszentgyörgyi szervezete és a Magyar Erdélyért Egyesület által szervezett eseményen: a kicsik a gyermekfoglalkozásoknak örülhettek, gyöngyöt fűztek, néptáncot tanultak, a felnőttek főzőversenyen vettek részt. Jótékonysági vonzata is volt a napnak: a tokányfőző verseny során készített ételt szimbolikus összegért árusították, a bevételt rászoruló családok támogatására fordítja a MERT Egyesület. Estig az idő is a szervezőkkel tartott, a családias hangulat és a nagy érdeklődés okán is elégedetten nyugtázhatta Nagy Gábor Levente, a városi MPP elnöke, hogy sikeres volt a rendezvény, hiszen teljesült a cél: sikerült kimozdítani otthonukból a családokat, és tartalmas időtöltést jelentő programokat kínálni számukra. (farcádi)