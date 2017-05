A szentgyörgyiek az első percekben magukhoz ragadták a kezdeményezést, higgadtan építették támadásaikat, illetve mintegy negyven percen keresztül távol tartották Niczuly Roland kapujától a hazaiakat. Az ötvenfős Székely Légió által biztatott háromszékiek mezőnyfölényben játszottak, és ahogy már megszokottá vált, a labdát is többet birtokolták, könnyedén érvényesítették akaratukat. A háromszéki szurkolóknak ezúttal is magyarellenes bekiabálásokban volt részük, hiszen a moldvaiak nem fogták vissza magukat, de a csendőrség közbeavatkozott, és eltávolította a hangoskodókat a stadionból.

A mérkőzés 5. percében Dragoş Huiban megszerezhette volna a vezetést, viszont próbálkozását Hînţăscu hárította, szögletre tolva a labdát. A piros-fehérek a következő helyzetet már gólra váltották: a 18. percben Răzvan Greu jobb oldali beadását a bal szélen érkező Huiban kisodródva tovább passzolta, majd Hadnagy Attila közelről a kapuba bólintott (0–1). A csapatkapitány idénybeli 27. találatával örvendeztette meg az OSK-szurkolókat, ezzel pedig a góllövőlista második helyét foglalja el a 28 gólos Remus Chipirliu mögött. A házigazdák magukhoz térve a 41. percben jelentettek először veszélyt, amikor is egy szögletet követően Masella fejese elkerülte a bal alsó sarkot. A folytatásban is a Foresta támadott, Grumezescu jobb oldali beívelését Ionuţ Ursu mellett Rusu fejelte a hálóba (1–1). A 45. percben Minciună szöglete után Damian passzolt a védők mögül jó ütemben kilépő Ursu elé, aki Hînţăscu mellett a kapuba pöckölte a labdát (1–2), újra előnyhöz juttatva csapatát.

Szünet után szervezettebben játszott a Suceava, viszont a 47. percben Hadnagy közel állt a duplázáshoz: átemelt a kilépő hálóőr felett, a labda pedig a felső lécről pattant vissza. Nem sokkal később Cerlincă kaszálta el a tizenhatos vonalon belül Bogdan Minciunăt, a bukaresti játékvezető pedig tizenegyest ítélt, amit Issa Thiaw higgadtan értékesített (1–3). A Foresta a kétgólos hátrány ellenére sem csüggedt, majd a 70. percben Rusu távoli lövése megpattant Răduţoiu lábán, a védeni igyekvő Niczuly rosszul nyúlt a labda után, amit végül beütött a kapuba (2–3). A folytatásban próbált egyenlíteni a Suceava, viszont a hosszabbítás 4. percében Minciună egy labdaszerzést követően passzolt a csereként beálló Vlad Bujor elé, aki egy hosszabb sprint után 20 méterről a bal felsőbe lőtt, esélyt sem adva Hînţăscunak (2–4). A pénzügyi gondokkal küszködő Foresta 2017-ben először szenvedett vereséget hazai pályán, az OSK pedig idénybeli hetedik idegenben szerzett győzelmét gyűjtötte be.

A Valentin Suciu által irányított labdarúgók a bajnokság 36. fordulójában, azaz kedden 15.30-tól a 9. helyen álló Brăilai Egyesülés csapatát fogadják. A piros-fehérek több mint négy hét után játszanak újra az MSC Stadionban, hiszen legutóbb április 21-én futballoztak hazai közönség előtt.

II. ligás labdarúgó-bajnokság, 35. forduló: Foresta Suceava–Sepsi OSK 2–4.

Suceava, Areni Stadion, mintegy 200 néző. Vezette: Horia Gabriel Mladinovici (Bukarest). Foresta Suceava: Hînţăscu–Mutu (Aeroaiei, 56.), Lung, Masella–Cerlincă, Dumitriu (Dănilă, 20.), Stănescu, Căinari (Grumezescu, 32.), Drugă–Vraciu, Rusu. Edző: Marius Lup. Sepsi OSK: Niczuly–Răduţoiu, Ursu, Damian, Dumbravă–Minciună, Burlacu–Huiban (Mitra, 89.), Thiaw, Greu (Jakab, 56.), Hadnagy (Bujor, 71.). Edző: Valentin Suciu. Gólszerzők: Rusu (42.), Niczuly (70. – öngól), illetve Hadnagy (18.), Ursu (45.), Thiaw (53. – tizenegyesből), Bujor (90+4.). Sárga lap: Cerlincă (52.), Drugă (71.), illetve Dumb­ravă (90+2.).

Eredmények: Chindia Târgovişte–Szatmárnémeti Olimpia 1–0 (gólszerző: Neguţ 25.), Brassói FC–Clinceni 0–2 (gsz.: Şerban 2. – öngól, Gheorghe 58.), Baloteşti–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Râmnicu Vâlcea–Bukaresti Juventus 0–3 (hivatalból), Brăilai Egyesülés–Afumaţi 1–5 (gsz.: Neagu 46., illetve Costache 39., Robicek 65., Avram 77., Vlada 87., 90.), Resicabánya–Nagyváradi Esthajnalcsillag 1–3 (gsz.: Buduroi 21., illetve Roşu 37., Matei 64., Balea 90+3.), Temesvári Politehnica–Aradi UTA 0–3 (gsz.: Curtuiuș 31., Gligor 33., Piccioni 90+2.), Mioveni és Călăraşi állt.

A rangsor:

1. Juventus 24 3 4 66–17 75

2. Arad 20 5 7 61–28 65

3. Sepsi OSK 19 7 5 57–28 64

4. Mioveni 17 7 7 48–24 58

5. Brassó 15 10 7 47–32 55

6. Târgovişte 17 3 11 51–32 54

7. Afumaţi 14 5 12 46–32 47

8. Călăraşi 13 8 10 43–39 47

9. Brăila 14 4 13 37–43 46

10. Szatmárn. 13 6 12 39–34 45

11. Nagyvárad 13 4 15 45–36 43

12. Suceava 12 5 14 48–57 41

13. Temesvár 10 7 15 44–54 37

14. Clinceni 11 4 17 44–66 37

15. Baloteşti 9 6 16 38–52 33

16. Resicab. 6 3 22 33–68 21

17. Rm. Vâlcea 4 6 21 16–61 18

18. Tatrang 2 5 25 15–75 1

A 36. forduló mérkőzései: * kedden Bukaresti Juventus–Foresta Suceava, Sepsi OSK–Brăilai Egyesülés (15.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1) * szerdán Nagyváradi Esthajnalcsillag–Mioveni (15.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1), Afumaţi–Resicabánya, Szatmárnémeti Olimpia–Râmnicu Vâlcea 3–0 (hivatalból), Călăraşi–Chindia Târgovişte, Clinceni–Temesvári Politehnica * csütörtökön Aradi UTA–Baloteşti (17.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1), a Brassói FC szabadnapos.