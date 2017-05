Lassan lendültek játékba a felek, de a hazaiak növelték a ritmust, így az első tíz percben két gól is született. Ezt követően sem lankadt a kézdivásárhelyiek lendülete, viszont az újabb találatra a 27. percig kellett várni. Kurtuly második góljára, illetve Albu találatára sem tudtak válaszolni a vendégek, így négygólos hazai előnnyel tértek pihenőre a felek. A második játékrész is úgy indult, mint az első: több kimaradt helyzet a KSE részéről, viszont a Perkő Chifor révén szépíteni tudott. A folytatásban a házigazdák még három gólt szereztek, beállítva a végeredményt. Gólgazdag találkozón győzött a rutinosabb és jobb csapat. Nagy József

Réty–Barót 16–0

Réty, mintegy 150 néző. Vezette: Péter József. Réty: Tánczos–Farkas, Pelo, Kerestély, Pavel, Bercaru, Varvara, Ciobotaru, Airinei, Kanyó, Majos. Játszott még: Kiss, Ciorăşteanu. Barót: Borcă­iaş–Kozák, Asztalos, Székely, Bogdán, Kovács, Bódi, Zelch, Lázár, Beke, Kakas. Játszott még: Dénes. Gólszerzők: Ciobotaru (5., 58., 76.), Majos (7., 25., 48., 50., 65., 72., 75., 89.), Kanyó (23., 40.), Airinei (30.), Pavel (44.), Ciorăşteanu (63.). Ifjúságiak: 13–0.

Csak egy csapat volt a pályán, így egy gólgazdag mérkőzésen győztek a hazaiak. Koréh Gyula

Bardoc–Ozsdolai FC 6–0

Bardoc, 247 néző. Vezette: Gecse Albert. Bardoc: Herman–Barabás, Szakács, Pál, Lázár J., Molnár, Balázsi, Bedő Cs., Bedő L., Kopecky, Sânduleac. Játszott még: Varga, Tókos, Bedő A. Ozsdolai FC: Borbáth N.–Tódor, Vitán, Papp, Asztalos, Mihály, Szőcs, Ilyés, Jankó, Tóth, Borbáth I. Játszott még: Bögözi, Máthé. Gólszerzők: Lázár J. (27., 49., 76.), Bedő Cs. (12., 84.), Balázsi (87.). Ifjúságiak: 8–0.

Jó iramú mérkőzésen Bardoc az elsőtől az utolsó percig fölényben volt. Rengeteg helyzetet kialakítottak, amiből hatot gólra is váltottak. Tókos Jenő

A 26. forduló további eredményei: Illyefalva–Nagyajta 6–1 (gólszerzők: Sánta 29., Jakab B. 42., 44., Veress 49., Pulugor I. 59., Pusztai 88., illetve Arferie 7./ifjúságiak: 1–16), Kovászna–Csernátoni FC 2–2 (gsz.: Salamon 9., Győrfi 54., illetve Ungureanu 72., Bajka 85./ifjúságiak: 10–0), Bölön–Gelence 1–4 (gsz.: Bucur 73., illetve Benedek 4. – öngól, Dorvos 21., Marincea 28., Bodeanu 60./ifjúságiak: 1–4), Berecki FC–Kilyén 3–0 (hivatalból), Uzon–Papolci FC 0–5 (gsz.: Spetcu 13., Chioaşcă 43., 57., Şişcă 85., 87./ifjúságiak: 4–2).

A táblázat:

1. KSE 21 3 2 100–15 66

2. Gelence 21 2 3 90–29 65

3. Papolc 19 3 4 79–31 60

4. Réty 16 3 7 73–39 51

5. Csernáton 14 5 7 64–31 47

6. Bardoc 14 5 7 63–36 47

7. Uzon 11 3 12 57–74 36

8. Bölön 11 2 13 39–51 35

9. Perkő 9 4 13 58–53 31

10. Illyefalva 9 2 15 43–58 29

11. Ozsdola 8 2 16 27–73 26

12. Kovászna 7 4 15 41–72 25

13. Bereck 7 3 16 37–68 24

14. Nagyajta 7 1 18 41–55 22

15. Barót 6 3 17 25–109 21

16. Kilyén* 4 3 19 23–66 15

* visszalépett a bajnokságból

A 27. forduló mérkőzései: v szombaton Kézdivásárhelyi SE–Réty, Barót–Illye­falva v vasárnap Nagyajta–Kovászna, Csernátoni FC–Uzon, Papolci FC–Bölön, Gelence–Bardoc, Ozsdolai FC–Berecki FC, Perkő–Kilyén 3–0 (hivatalból).



V. liga

Elkezdődött a rájátszás

A bajnokság rájátszásának első fordulójában Zágon könnyedén győzött hazai pályán Szitabodza ellen, míg az alapszakaszgyőztes Dálnok úgy rúgott 15 gólt Kökösnek, hogy közben egyet sem kapott.

Eredmények: Zágon–Szitabodza 8–3 (gólszerzők: Zsidó 6., 47., 67., 80., Molnár 27., 82., Fogarasi 31., Ciculan 41., illetve Ileana 41., Hossu 62., 75.), Dálnok–Kökös 15–0 (gsz.: Kulcsár 2., 75., Szekeres 4., 15., 38., 42., 48., 60., 76., 82., Buciuman 34., Letcă 51., Csíki 72., 84., Már 87.).

A tabella:

1. Dálnok 1 0 0 36–8 16

2. Zágon 1 0 0 21–17 12

3. Szitabodza 0 0 1 15–29 7

4. Kökös 0 0 1 11–29 6

A rájátszás 2. fordulójának mérkőzései (szerda, 18 óra): Kökös–Zágon, Szitabodza–Dálnok. (miska)