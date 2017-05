A sepsiszentgyörgyi sportiskola 2004-es születésű birkózója a kontinenstorna nyitókörében a későbbi ezüstérmes ukrán Olha Padoshyktól kapott ki, s mivel ellenfele bekerült a döntőbe, vigaszágon ő is továbbjutott. Vivien a bronzmérkőzésen az orosz Elizaveta Ivanovával csatázott nagyot, ám ezt a párharcát is elveszítette. A két vereség miatt nem kell elcsüggedni, hiszen tapasztalatszerzés szempontjából mindenképp jó volt megmérettetni a nemzetközi mezőnyben, és az Eb-n való indulás már egymagában is jó teljesítmény.

Az eredmény: 1. Elena Szukherová (orosz), 2. Olha Padoshyk (ukrán), 3. Marina Hetta (ukrán) és Elizaveta Ivanova (orosz), 5. Esra Kaya (török) és Nemes Nagy Vivien. (t)