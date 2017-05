A megyeszékhelyi klub két váltóval és egy egyéni versenyzővel nevezett a megmérettetésre. A háromszékiek részéről a remekelés most sem maradt el, hiszen a nyílt versenyben az egyik váltó dobogós lett, a korosztályos viadalban pedig mindkettő. A szupermaraton egyéni viadalának tizenkét indulója volt, a 200 km-es távot csak hárman fejezték be, és sajnos, azok közt, akik feladták a versenyt, ott volt Cătălin Vrabie, a futókőr tagja is.

Az eredmények: * nyílt verseny: 1. Skoda Békéscsaba 13 óra 22 perc, 2. Sport II. Békéscsaba 14 óra 3 perc, 3. Háromszék I. (Csutak Tamás, Pulugor József, Birtalan Etele, Kovács Attila, Máté Zsolt/kísérő: Gerendi Attila) 14 óra 35 perc... 6. Háromszék II. (Bihari Szilárd Attila, Imreh Zoltán, Becsek Mihály, Mezei Lóránt, Száraz Levente/kísérő: Rácz Róbert) 16 óra 25 perc * 175-200 éves korosztály: 1. Háromszék I., 2. Háromszék II.

A Gáll Lajos Futókör egy további különdíjban is részesült, hiszen a szupermaraton rendezői elismerésüket fejezték ki a szentgyörgyieknek a verseny iránti hűségért és annak népszerűsítéséért. A 200 kilométeres távot futva, kerékpárral és görkorcsolyával lehetett teljesíteni. (t)