A háromszéki települések legeltetési üzemterveinek elkészítésére megyei szintű, közel ötven személyből álló munkacsoportot alakítanak, a szakemberek mellett ennek tagjai az önkormányzatok megbízottjai is. A munka egy részét – a talajtani vizsgálatok elvégzését – a brassói székhelyű Agrokémiai és Talajtani Vizsgálatok Hivatala (OSPA) végzi el. Ezt a munkát a mezőgazdasági minisztérium finanszírozza, a megyei mezőgazdasági igazgatóságoknak osztja le az összeget (egy hektárra hozzávetőleg negyven lejt). Ez a munka egy részét jelenti, a polgármesteri hivatalokra is nagy felelősség hárul. Össze kell állítaniuk a területi-adminisztratív egység állandó gyepjeinek teljes listáját, az állami, önkormányzati és más tulajdonú területek mellett a magántulajdonban lévő gyepes területekét is. A lista alapján a polgármesteri hivataloknak a mezőgazdasági igazgatóságtól kell kérniük az üzemtervek elkészítését. Az igazgatóság az OSPA-nak továbbítja a szerződéses megrendelést, a tulajdonképpeni munka elvégzésére azonban a polgármesteri hivatalok újabb közbenjárására van szükség, személyzetet kell biztosítaniuk, akik a szakembereket végigvezetik az állandó gyepes parcellákon. A helyszínen a talajtani vizsgálat mellett az illető parcella zöldtömeg-termő képességét is elemzik. Eszerint minden parcellán egy tíz négyzetméteres területen lekaszálják és megmérik az ott termett füvet – magyarázta Könczei.

A munkálat sürgőssége miatt az igazgatóságnak hetente kell jelentenie az üzemtervezési folyamat haladását – jelezte az igazgató. Ha elkészülnek az üzemtervek, az állandó gyepek használói megkapják az illető területre szóló üzemtervet, melyet szigorúan be kell tartani. A támogatások tekintetében megmaradnak az eddigi előírások, egy hektár állandó gyep lefedéséhez legalább 0,3 számosállatot (UVM) kell biztosítani, vagy legalább egyszer le kell kaszálni.

Lehetőségként felmerült, hogy a rájuk háruló munka elvégzésére az önkormányzatok szakcéggel is szerződhetnének. Petre Daea agrárminiszter is szóba hozta ezt Kovászna megyei látogatása alkalmával, de ilyen irányú hivatalos rendelkezés még nincs. Igaz, az sincs rögzítve, hogy ez nem tehető meg – hangzott el a gyűlésen.

Megkérdezték, hogyan mér­hető fel a legelők termőképessége, mikor az állatok már régebbről legelnek azokon. Az is felmerült, hogy a gazdalajstromban jegyzett adatok sem tükrözik a valóságot, hiszen sok esetben felszántották a gyepként jegyzett területeket. Konkrét válasz azonban nem hangzott el ezeket illetően.

A gyűlés végén Könczei Csaba felhívta a figyelmet: az önkormányzatok kötelessége minden támogatást megadni a munka mielőbbi elvégzése érdekében. Első számú prioritás, hogy pontosan meghatározzák az állandó gyepek nagyságát, és kérvényezzék az igazgatóságtól az üzemtervek elkészítését – hangsúlyozta.