Nem tegnapról mára, hanem jóval régebbről tudjuk: az uniós előírásoknak megfelelően 2018-tól csak azok a legelők, kaszálók adhatók használatba, melyekre elkészült az üzemterv (az erdőtulajdonosok már tapasztalták, mit jelent az üzemterv elkészítése, és azt is, hogy milyen hátrányokkal jár, ha ez nincs meg).

Az idő sürget, így Petre Daea agrárminiszternek – a törvénykezés sokszoros változtatása és mai bizonytalansága mellett is – nem maradt más hátra, mint „szükségállapotot” hirdetni a legeltetési üzemtervek elkészítésére, és fejvesztés terhe alatt kiszabni a munkát az agráradminisztrációnak, önkormányzatoknak. A kiskapukat sem nyújtó, szigorú fellépés – a sajátos feltétel, mely szerint május 15. után nem tehetők le a kérések, még a napi egyszázalékos megvonás mellett sem – sikerrel járt az agrártámogatási kérések leadásának kampányában, ösztönözte a gazdákat, nem késlekedtek a dokumentumok összeállításával, iktatásával.

Kérdés, mennyire fog sikerülni ez a legeltetési üzemtervek esetében? A munkálat igen nagy volumenű, az aktatologatós bürokrácia mellett – melyet az agáradminisztráció és önkormányzati kör valószínűleg le tud győzni – a kivitelezés sokágú tudományos teendőt is magában foglal. Nem tudni például, hogyan fog eleget tenni a kihívásnak a brassói talajtani hivatal. Eddig leginkább a nagy farmerek és uniós pályázatokra készülő gazdák kérték szolgáltatásaikat – erre vannak berendezkedve.

Honnan lesz szakemberük több tízezer háromszéki parcella felkeresésére, a mintavételre? Hogyan lesz lehetőségük a nagy mennyiségű talajpróba pontos elemzésére? Ezekre a kérdésekre minden bizonnyal az agrártárcánál tudják a választ. Mert ha nem, akkor az egész munkálat csak hiábavaló pénzköltés lesz. Hasból szedett adatokra, összecsapott munkára nem lehet alapozni egy komoly, a gazdák által a termelés javítására használható legeltetési üzemtervet. De ha akarja, a kormány semmit nem sajnálva fogja megmutatni az uniónak: ezt a feladatot is teljesítették!

A gazdálkodók – mivel őket anyagilag nem érinti az egész hűbelebalázs munka – valószínűleg azt mondják majd: nem baj, ha használhatatlan a dokumentáció, fontos, hogy meglegyen a papír, elő lehessen venni, ha kérik a hivatalosságok…