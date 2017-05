„Jövő szerdán tüntetés zajlik majd a parlament épülete előtt, a megmozduláson a helyi közigazgatásban dolgozó több mint tízezer alkalmazott vesz részt, a törvényi előírásoknak megfelelő bértáblát követelve. Országos szinten több mint tízszer ennyi csatlakozóra számítunk” – jelentette be Sebastian Oprescu, a közalkalmazottak országos szakszervezetének elnöke.

A tiltakozás kapcsán Klaus Iohannis államfő is állást foglalt, szerinte jogos a közigazgatásban dolgozók aggodalma az egységes bértör­vénnyel kapcsolatban. Reményét fejezte ki, hogy a parlament és a kormány orvosolni fogja a jogszabály hibáit. „Az egységes bértörvényt közösen dolgozza ki a parlament és a kormány, övék tehát a felelősség, ugyanakkor azonban kiváló alkalom ez arra, hogy megvalósítsanak valami jót, és kívánom, hogy ez így történjen” – mondotta Iohannis.

Az egységes bértörvény tervezete egyébként felkerült a felsőház tegnapi plenáris ülésének napirendjére, az erről szóló vitát ma folytatják, illetve várhatóan szerdára is átnyúlhat – ezt a házbizottság döntése is megerősíti. A szenátus az első megkeresett házként vitatja meg a jogszabályt.

A tegnapi plenáris ülésen az ellenzéki alakulatok szószólói kivétel nélkül bejelentették: nem támogatják a 205 kormánypárti parlamenti képviselő által kezdeményezett törvénytervezetet, s javasolták, hogy az kerüljön vissza a szenátus munkaügyi bizottságához, amely múlt héten több módosítással, de kedvezően véleményezte a jogszabályt. A felsőház plénuma elutasította az ellenzéki javaslatot. Az ellenzéki pártok képviselői arra is emlékeztettek: várhatóan tiltakozáshullámot, illetve három százalékot meghaladó költségvetési hiányt hoz majd a törvénynek a jelen formában történő elfogadása.

Az RMDSZ-frakció részéről Cseke Attila kijelentette: a szövetség szenátorai támogatják az „összetett jogszabály” elfogadását, annak ellenére, hogy nem lehetséges egy tökéletes bértörvényt össze­állítani, és az összes elvárásnak nem felelhetnek meg az elő­írások.