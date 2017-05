Defibrillátorral ellátott motorbicikliket kapnak a rohammentő-szolgálat (SMURD) kolozsvári és konstancai egységei – jelentette be Raed Arafat belügyi államtitkár. Egy Kolozsváron tartott orvosi konferencián Raed Arafat elmondta, Bukarestben már hat, újraélesztő készülékkel ellátott motoros mentő működik, amelyek gyorsan célba érnek és életet menthetnek nagy városi forgalom esetén is. A tervek szerint Kolozsvár és Konstanca két-két ilyen járművet kap, mert ezek a városok nagyon zsúfoltak.

Hosszú távon a SMURD alapítója szeretné elérni, hogy a nyilvános épületek, a zsúfolt városrészek és akár a tömbházak is rendelkezzenek ilyen felszerelésekkel, amelyeket szakképesítés nélküli személyek is használhatnak, jelentősen növelve ezáltal embertársaik túlélési esélyeit. Arafat hozzátette, a betegnek hirtelen szívmegállás esetén percenként 10 százalékkal csökkennek a túlélési esélyei, amennyiben nem kap elsősegélyt. Ezért egyes országokban már utcákon, vasútállomásokon is el vannak helyezve intelligens defibrillátorok, amelyeket bárki képes használni, és ezzel megmentheti embertársa életét, mire a mentősök a helyszínre érkeznek. (Agerpres)

BANKAUTOMATÁKÉRT LOBBIZIK. Románia vidéki települései kevésbé vonzóak pénzügyi szempontból a bankok számára – nyilatkozta tegnap Sorin Grindeanu miniszterelnök, hozzátéve: eljött az ideje, hogy minden faluban vagy községben legyen legalább egy bankautomata. „Nem kérem, hogy úttörő vagy önkéntes munkát végezzenek, csak azt, hogy gondoljanak a vidék óriási gazdasági potenciáljára, hiszen itt él a román lakosság fele, és azt hiszem, hogy ez korlátlan lehetőségeket kínál” – üzente Grindeanu a bankok képviselőinek a Pénzügyi Piac Fórumán. A kormányfő szerint érdemes figyelembe venni, hogy a pénzügyi tranzakciók jelentős része interneten történik, és a nyugati országokban tapasztalt tendenciát Románia is követi, hiszen kevesebb bürokráciával, az átutalások idejének csökkenésével, olcsóbb szolgáltatásokkal jár, ugyanakkor ezáltal korlátozható a szürkegazdaság, és nőhet a külföldi befektetők érdeklődése. A Bankok Romániai Egyesülete tegnap szervezte meg a Pénzügyi Piac Fórumát. (Maszol)

REKORDFOGÁS A HATÁRON.Több mint 400 kilogrammnyi heroint foglaltak le a bolgár vámosok a bolgár–román határon, a Vidin–Calafat átkelőnél – közölte vasárnap az AFP-re hivatkozva az Agerpres. A drogot egy kamionban találták, amely Románián keresztül Hollandiába akart eljutni. A bolgár vámügyőrség szóvivője, Georgi Kosztov elmondta, 423 kilogrammnyi és 222 grammnyi kábítószert foglaltak le, amelynek tisztasága rendkívül magas fokú, 70 százalékos. Árát 32,5 millió euróra becsülik. Szotir Cacarov bolgár legfőbb ügyész szerint ez a legnagyobb mennyiségű kábítószer, amelyet valaha Bulgáriában egyetlen járműben találtak. (Főtér)