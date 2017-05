Az asszisztensek világnapjára minden évben a nemzetközi ápolószövetség ajánlja a témát, amelyet a helyiek kiegészítenek. Idén az éhezés és a szegénység felszámolása, az elérhető minőségi oktatás szerepelt a központi témák között, a kovásznai konferencián ezenkívül előadások hangzottak el a terheskövetésről, oltási fegyelemről, otthoni betegápolásról, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséről.

A szakma évi eseménynaptárának kiemelt rendezvénye tizenöt kreditponttal jár, ami fele az évente kötelezően begyűjtendő pontszámnak, részben ennek is köszönhető, hogy több mint háromszáz szülésznő és asszisztens vett részt, érdekessége pedig abban állt, hogy az alkalomból a művészi hajlamú asszisztensek alkotásaiból rendeztek tárlatot.

Háromszéken jelenleg két asszisztensképző technikum működik, egyik a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában, ahol az általános és a gyógyszerészeti szakon tavaly összesen ötvenen végeztek, és többségük sikeresen diplomázott, a másik Kézdivásárhelyen egy jászvásári alapítvány iskolájában, ahol az elmúlt esztendőben a huszonhét végzősből huszonöten megbuktak a záróvizsgán – ismertette Szebeni Norbert. Szerinte nem használt a szakmának, hogy az egészségügyi technikumba érettségi nélkül is be lehet jutni, és az sem jó, hogy a vonatkozó törvénykezés gyakran változik. A hároméves középfokú asszisztensképzés mellett működik a négyéves felsőfokú oktatás is az orvosi egyetemeken, szülésznőket csak itt képeznek. Az országos asszisztensi rendnek köszönhetően nemrég módosult az oktatási törvény 174. cikkelye, amely szerint az egészségügyi képzésben nem vihetőek át a technikumban megszerzett kreditpontok a felsőfokú oktatásba, az új változat szerint azok az egészségügyi technikumi végzősök, akik rendelkeznek érettségi diplomával, kreditpontjaik elismertetésével átiratkozhatnak az asszisztensképző egyetemre. A szakmai szervezet bízik abban, hogy a felvételi időpontjáig megszületik a gyakorlati útmutató.

A bérezési aránytalanságokról Szebeni Norbert elmondta, nem értenek egyet azzal, hogy bizonyos kategóriák kimaradtak a fizetésemelésből, ami óriási jövedelemkülönbségekhez vezetett. Míg a megyei kórház kiemelt osztályain – például a tbc-, pszichiátriai, sürgősségi, intenzív­osztály – az asszisztensek jövedelme a pótlékokkal együtt eléri a nettó 800–1000 eurót, a többi osztályon és a járóbeteg-rendelőben dolgozó kollégáik ennek valamivel több, mint felét kapják, a családorvosi rendelőkben pedig alig haladja meg a minimálbért az asszisztensek fizetése. Szerinte biztosítani kellene a garantált szakmai minimálbért, amivel némileg kiegyensúlyozható lenne a bértábla. Az elvándorlásról a szervezet megyei elnöke azt mondta, a brexit óta kevesebben mondják fel állásukat és mennek külföldre dolgozni, ennek egyik oka lehet az is, hogy kötelező a nyelvvizsga, a korábbi évi ötvenhez képest tavaly harmincketten kértek igazolást a rendtől. Megjelent egy korábban nem tapasztalt jelenség, a visszavándorlás, Magyarországról és Olaszországból nemrég négy-öt asszisztens telepedett vissza Háromszékre. Jelenleg 1922 jegyzett tagja van a háromszéki asszisztensi rendnek, közülük 1305-en rendelkeznek érvényes működési engedéllyel, amit kötelező évente megújítani. Hatszáznál több azok száma, akik idén nem kértek bizonylatot, ennek több oka lehet: külföldi munka, az illető nem tudott elhelyezkedni, nyugdíjas, egyéb okból szünetelteti a szakmai munkát.

A Kovászna megyei asszisz­tensi rend stabil, fejlődő szervezet, amely tanfolyamokat, előadásokat szervez, együttműködik az országos és a nemzetközi szakmai szervezetekkel, ennek is köszönhető, hogy a rend háromtagú küldöttsége május 26-án részt vehet az ápolói világszövetség barcelonai kong­resszusán. Saját anyagi forrásokból nemrég megvásároltak egy négyszobás tömbházlakást székház céljára, ezt szeretnék felújítani és beköltözni, hogy feladhassák az albérletet. A szervezet működéséről, szakmai kérdésekről a www.oammr-cv.ro honlapon tájékoztatják az érdeklődőket.