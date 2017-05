Mi, romániai magyarok szívesen áltattuk magunkat, hogy a nagy rosszon belül a magyarul zajló oktatás talán kicsit jobb, gyengébbek ugyan az eredmények, de ezért elsősorban a román nyelv és irodalom rossz módszertana okolható, más tantárgyak esetében a magyar átlag az országos fölé emelkedik. A múlt héten azonban kiderült, ez egyáltalán nincs így. Kolozsvári szociológusok az elmúlt öt esztendő eredményeit mérték fel, és arra a következtetésre jutottak, jó pár százalékkal elmarad a magyar diákok teljesítménye az átlagtól – és bizony az anyanyelvünkön oktató tanárok is felkészületlenebbek. Az elmúlt évek nyolcadikos képességvizsgáinak és az érettségik eredményeinek vizsgálata kimutatja, hogy a magyar nyelv és irodalmon kívül mindenben gyengébbek fiataljaink, mint román társaik. A nyolcadikosok közül országosan 73 százalék kapott ötösnél nagyobb jegyet, a magyarok aránya 70 százalék, s az még csak hagyján, hogy románból 44,5 százalék a bukási arány, de matematikából is 4 százalékkal az országos átlag alatt maradnak gyermekeink, és román társaiknál 6,5 százalékkal kevesebben kaptak csak magasabb, 8,5–10-es közötti osztályzatot. A végzős diákoknál még lehangolóbbak az eredmények, öt év alatt az országos átlagnál 8 százalékkal kevesebb magyar diák szerezte meg első próbálkozásra az érettségi oklevelet, szakiskoláink a hasonló román iskoláknál is rosszabbul teljesítenek, és ugyanez a helyzet a vokacionális képzés esetében. A szakiskolákban 10 vagy akár 20 százaléknyi különbség is lehet az átmenési arány között, de lehangoló a helyzet a pedagógiát végzők esetében is, majd 7,5 százalékkal kevesebb magyar diák vizsgázik sikeresen, és fél jeggyel kisebb az általánosuk. A magyar gyerekek záróvizsga-eredményei általában gyengébbek románból, de idegen nyelvből és matematikából is, a magyaron kívül csak a választott tantárgyaknál elért jegyek közelítenek a román átlaghoz. Kritikus pontokra irányítják a figyelmet a felmérést készítő szociológusok, vészharangot próbálnak kongatni, jelezni, a romániai magyar oktatás gondjait egy általános reform sem oldja meg, a sajátos problémákat sajátos módon kellene orvosolni. Ha nem veszi komolyan figyelmeztetésüket a szakma, a politikum, a szakadék egyre mélyül, és már nemcsak a magyar gyermekek jelentős százaléka bukik meg sorsdöntő vizsgákon, hanem az egész romániai magyar oktatás. Ez a vég kezdetét, az pedig magát a véget jelentené az erdélyi magyarság számára.

Szűk hónap van csak már hátra a tanévből, ballagási, majd vizsgalázban égnek az iskolák, megmérettetések, mérlegkészítések ideje következik. No, meg a lehangoló statisztikáké. Az eredmények gyökeres jobbulására nem számíthatunk, hisz lényegében semmi sem változott az évek óta bírált, rendkívül rosszul tejesítő romániai oktatási rendszerben.



kedd 06:39

savoy66

2017. május 23.kedd 06:39

Ismét játsszák a süketet tisztelt 3szék?Mintha nem lenne nyilvánvaló hogyan jutottunk ide.Lépten-nyomon kiskirályok,vazallusi viszonyok,undorító nepotizmus,újra értelmeződött magasabb szintre emelve az'uram-bátyámozás'.Félanalfabéta qurvák,plázacicák,semmirekelő úrficskák bebaxva mindenüvé.

S mindenki sunyít,lapit,hallgat,kivár,lesi mikor tudja valakinek kinyalni hogy ő is bekerülhessen abba a klikkbe amelyik ide vezetett.A vég már rég elkezdődött,ekkora gennybe még sosem voltunk.







kedd 06:53

savoy66

692 hozzászólás 2017. május 23.kedd 06:39

kedd 06:53

doboa61

2017. május 23.kedd 06:53

Amíg a többségi (idegen-) nyelv oktatására olyan tanerőket erőszakol a közoktatásügyi hatalom és a megalkuvó érdekvédelem az iskolákra, akik nem beszélik a gyermekek anyanyelvét, addig mindig ott lesz ez az egyetlen tantárgy, amivel mesterségesen le lehet rontani a magyar gyerekek eredményeit. Kirekesztve őket a képességeiknek megfelelő továbbtanulás lehetőségéből.



Miközben a természettudományos oktatás terén az erdélyi magyar iskolák és diákok állják a versenyt a Kárpát-medence többi magyar iskolájával. Sőt, nem egyszer kiemelkedő teljesítményt mutatnak.







kedd 08:47

trovacsek

2017. május 23.kedd 08:47

Mit várunk el mikor a pedagógus becsapja a gyereket,a szülőt,s tulajdonképpen saját magát is?Hogyan?Hát biza vannak olyan neves,központi iskolákban való pedagógusok akik ,hogy felértékelődjön a munkájuk látszata,képesek arra,hogy a kötelező felmérőkön(legyen az második,negyedik,nyolcadik,...osztályban) megmondják a helyes válaszokat,hadd lássák,milyen "ügyes" az Ő osztálya!Közben a lesajnált lakónegyedi iskolákban a kellő szigorral,tisztességes módon zajlottak le a vizsgák,megmutatva minden diák(és a felkészítő pedagógusok) valós szintjét,tudását.Mit tanulhat a gyerek ilyenkor mikor már az iskolában a csalásra tanítják?Persze a tanfelűgyelőség nem tud semmiről.Szégyen .Ahogy savoy66 írta fennebb:a klikk.







kedd 08:54

tihi

2017. május 23.kedd 08:54

Sajnos az okok sokoldaluak ! Baj van az oktatási rendszerrel,a tanerőkkel,a diákokkal,a metodológiával valamint az oktatási biotoppal ! A mai politikai rendszer nagyon rossz jövőképet vetít a diákok elé,ezzel érdektelenné téve őket a sikerélményre...a pedagógusok évek óta a legnagyobb gondjukként a fizetésemelést állítják előtérbe valamint a szelektív oktatást...a szülők is a jobb megélhetőség lehetőségeit majmolva megfeledkeznek a házi nevelésről...a diákok túl vannak terhelve így is úgy is_ a táskájuk 10-15 kg-t nyom és nincs idő sem sportra sem pihenésre,mert nem elég a tanulásra a szabad idő oly nagy az elvárás...és sorolhatnám,mert túl sok az oka az eredménytelenségnek az iskolától az utcáig, bároktól a diszkóig,a vonzó kirakatoktól a szórakozás megannyi lehetőségéig,a drogtól a cigarettán keresztűl a szeszesitalig ! Kérdem én,mi jó ebben az országban ???







kedd 11:00

barcsay

2017. május 23.kedd 11:00

A pszd.







kedd 12:02

mirrmurrka

2017. május 23.kedd 12:02

Mindegyiketeknek igaza van! Tudom, ezt mondta a kolozsvári bíró is a viccben. De ezek sajnos részigazságok, és egy nagyon fontos tényező felelősségéről nem esik szó, ez pedig a szülő! Savoy és trovacsek érinti, sajnos nagy igazság van a szavaikban. És most általánosítok: a pedagógus az elvárásokat teljesíti. Megvezeti a szülőt, aki szeretné a gyerekét az átlag fölött látni . Megvezeti a gyereket, aki szeretné magát a legjobbak között tudni. Ezt várjuk el-ezt kapjuk! Ez, az elemikben jellemző osztályozásmóddal, felültetjük gyerekeinket a szopórollerre, és szegényeknek fogalmuk sincs, hogy hol tartanak, elkíséri őket ez a köd egy életen át.Rajtunk múlik, ne szidjuk a rendszert, mindenben ok-okozati összefüggés van. A dolgok nem történnek véletlenül! Minden kivétel pedagógusnak, szerencsére sokan vannak: a legmélyebb tisztelet .







kedd 14:21

barcsay

2017. május 23.kedd 14:21

Az a bizonyos 7 év sokaknál hiányzik az biztos igya van ,na de a tanügy az nemilyen volt volt annak a mi időnkben beacsülete sok remek orvos mérnők és szakmunkás került ki volt akkor pedagogia és voltak pedagogusok kik felügyelték annak ideején a bentlakásokban vagy az iskolákban a feladatok ekvégzését nem kellett otthon a szülőkkel gőrnyedni a blődebbnél blődebb feladatok felett ami teljesen felesleges volt idő amikor együtt elmentek kirándulni uszni a szülőkkel,a tanügyet vagy ha akarjátok a pedagogiát a sok hozzánemértő kalandor politikum fektette kétvállra mint az ipart,mezőgazdaságot.egészségügyet egyszóval mindent és teszik ezt a mai napig is szintén a felelőtlen gazember politikusok most a vőrősőkőn a sor a pszd is ott és annyit ront amennyit csak bir.Egyetlen szakember nincs kőztük csak hü pártember akinek fogalma sincs másról csak a párt iránti hüségről.Mi itt annyit irhatunk amennyit nem szégyaelünk minden marad változatlan .Ámen.







kedd 16:48

Ferencz

2017. május 23.kedd 16:48

mirrmurrka: az nem a zsidó rabbi volt? Tudom, nem változtat a tanügy helyzetén... De reménykedjünk: már volt egy, a tanügyért - oktatásért felelős miniszterelnökhelyettesünk, aki idején meghozták a Kárpát -Medence valaha volt legjobb tanügyi törvényét. Ha Hunorka annyira mélyen benyalja magát mint Markó, talán még államelnök is lehet ebben a toleranciájáról hírhedt országban, s meglesz a leges-legjobb tanügyi törvény is. S, még, ha az előzővel ellentétben működni is fog. akkor lesz a magyar nebulók Kánaánja Erdélyben!







kedd 17:51

belaba

2017. május 23.kedd 17:51

Ezert kelet az RMDSZnemk bekerulni a parlamenbe hogy megolgya a problemat